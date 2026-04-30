Potres uznemirio dio Zagrepčana, nakon toga treslo se i na jugu Hrvatske

Hrvatska seizmološka služba objavila je kako su u Hrvatskoj danas zabiljžena dva potresa. Jutros, u 7,34 sati, seizmolozi su zabilježili slab potres s epicentrom 20 km jugozapadno od Zagreba, kod Kupinca. Magnituda potresa iznosila je 2.5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je III stupnja EMS ljestvice.

Drugi potres zabilježen je u 9, 41 sati. Zbilježen je slab potres s epicentrom 10 km sjeveroistočno od Šibenika. Magnituda potresa iznosila je 2.4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je III stupnja EMS ljestvice, izvijestila je Seizmološka služba.