PODRHTAVANJE TLA

Potres uznemirio dio Zagrepčana, nakon toga treslo se i na jugu Hrvatske

Maša Ilotić Šuvalić
30.04.2026.
u 11:25

U Hrvatskoj su danas zabilježena dva potresa

Hrvatska seizmološka služba objavila je kako su u Hrvatskoj danas zabiljžena dva potresa. Jutros, u 7,34 sati, seizmolozi su zabilježili slab potres s epicentrom 20 km jugozapadno od Zagreba, kod Kupinca. Magnituda potresa iznosila je 2.5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je III stupnja EMS ljestvice.

Drugi potres zabilježen je u 9, 41 sati. Zbilježen je slab potres s epicentrom 10 km sjeveroistočno od Šibenika. Magnituda potresa iznosila je 2.4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je III stupnja EMS ljestvice, izvijestila je Seizmološka služba.

Wall Street Journal objavio veliki hvalospjev Hrvatskoj: 'O njima nitko nije razmišljao, a jedini na kontinentu to mogu'
BR
Brekalo
12:09 30.04.2026.

Ovaj prdež u 7,35 sam skužio po velikom satu koji zvecka na zidu kod takvih potresa

