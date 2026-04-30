Razvili tajno oružje koje je uništava ruske 'nezaustavljive' rakete: Napravili ono što nitko nije uspio?

Dok zalihe američkih projektila Patriot za protuzračnu obranu rapidno opadaju, ukrajinski stručnjaci za elektroničko ratovanje tvrde da su razvili sustav koji je gotovo potpuno neutralizirao jednu od najstrašnijih ruskih raketa – Kinžal. Prema tvrdnjama zapovjednika postrojbe Noćna straža Alkhimika (poznatog kao "Alchemist"), njihov sustav Lima uspješno je zaustavio 58 od 59 lansiranih Kinžal raketa od prošlog ljeta. Od toga čak 26 samo u prva tri mjeseca 2026. godine.

"Kad podignemo naš EW zid, od 58 od 59 lansiranih Kinžala samo je jedan pao na cilj. Svi ostali su bili potisnuti“, rekao je Alkhimik za Kyiv Independent. Lima je ukrajinski sustav elektroničkog ratovanja koji ometa satelitsku navigaciju raketa. Kinžal (Kh-47M2) oslanja se na višekanalne antene CRP (Controlled Reception Pattern), koje su dizajnirane da odbijaju smetnje. Ukrajinci su, međutim, navodno razvili metodu koja navodi te antene da prepoznaju lažne signale, a uz to šalju i treći tip signala, svojevrsni cyber-napad na prijamnik rakete. Rezultat je da raketa izgubi orijentaciju, skreće s kursa i završi u polju ili na otvorenom terenu bez eksplozije.

Sustav ima domet od oko 300 kilometara protiv Kinžala, a potvrdu učinkovitosti dao je i Maksym Skoretski, šef elektroničkog ratovanja ukrajinskih kopnenih snaga. "Ovaj sustav zaista nema premca. Nitko prije nije uspio suprimirati 16- i 32-kanalne CRP antene na ovakvim udaljenostima“, istaknuo je Skoretski.

Za razliku od američkih Patriota, koji rabe skupe jednokratne presretače PAC-3, Lima je domaće proizvodnje i znatno jeftinija za korištenje. Ukrajinske zračne snage bilježe značajan pad uspješnih napada Kinžalima u posljednjih nekoliko mjeseci, što se poklapa s tvrdnjama. Lima se pokazala učinkovitom i protiv iranskih dronova Shahed, a djelomično smanjuje i preciznost balističkih raketa Iskander – s prosječne greške od 10 metara na stotine metara ili čak kilometre.

Rusija svaku Kinžal raketu plaća između 4,5 i 15 milijuna dolara, ovisno o procjeni. Ukupno je od početka invazije lansirala njih oko 86, što znači da je Ukrajina ovom tehnologijom potencijalno neutralizirala stotine milijuna dolara ruske ratne tehnologije. Iako tvrdnje još uvijek čekaju potpunu neovisnu potvrdu, videosnimke koje su podijelili ukrajinski izvori pokazuju Kinžale kako bezopasno padaju na tlo.