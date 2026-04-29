IZBORNIK SE RASPITUJE

Dalić razmišlja o skrivenom oružju za Svjetsko prvenstvo, ovo bi sve iznenadilo!

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Kolumbije
Autor
Edi Džindo
29.04.2026.
u 20:00

Briljira u drugom rangu engleskog nogometa, a pokazao se na odličan način i u svojem debiju za hrvatsku U-21 reprezentaciju. Izbornik mladih vatrenih Ivica Olić prozvao ga je "igračem za A reprezentaciju"

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u kontekstu kadra za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi razmišlja o različitim opcijama i nema zatvorena vrata.

Najnovija informacija koju donose SN je ta da se Dalić kod izbornika U-21 reprezentacije Ivice Olića raspitivao o Adrianu Segečiću, 21-godišnjem desnom krilu engleskog drugoligaša Portsmoutha. Podsjetimo, Segečić je debitirao za hrvatsku U-21 selekciju krajem ožujka u kvalifikacijskom ogledu za Euro protiv Turske, gdje je Hrvatska slavila s 3:0, a Segečić upisao asistenciju. Zanimljivo, Olić je javno poručio da je "Segečić igrač za A reprezentaciju".

Razmišljanja Dalića o tome da na Mundijal povede i Adriana Segečića pojavila su se kao izravna posljedica odlične forme i razvoja koji se u posljednje vrijeme ubrzao. Segečićev put nije bio tipičan za hrvatske reprezentativce. Odrastao je u Australiji, u sustavu kluba Sydney FC, gdje je već kao tinejdžer pokazivao izražen osjećaj za gol i napadačku inicijativu. Taj rani potencijal pretvorio se u konkretne brojke, što mu je otvorilo vrata Europe i dovelo ga najprije u Nizozemsku, točnije u Dordrecht, a zatim i u engleski Championship, gdje danas nosi dres Portsmoutha.

Upravo se u toj fazi karijere vidio najveći pomak. Championship je liga koja često "proguta" mlade ofenzivne igrače jer traži fizičku izdržljivost, visok tempo igre i utakmica te konstantu, ali Segečić je ondje počeo čak i dominirati u okvirima svoje uloge. Njegova sezona već je bila vrlo dobra u statističkom smislu, ali ono što ga je gurnulo u potencijalni fokus reprezentacije jest proljetni dio sezone u kojem je uhvatio kontinuitet kakav se ne viđa često kod igrača njegovih godina i iskustva.

U posljednjih nekoliko utakmica Segečić je središnji faktor igre Porstmoutha. U seriji od pet nastupa upisao je četiri pogotka i tri asistencije, a posebno se ističe utakmica protiv Stokea u kojoj je postigao hat-trick i praktički sam riješio susret. Još je važnije kako dolazi do tih brojki: nije riječ o jednom "bljesku" ili o golovima koji dolaze iz slučajnih situacija, nego o konstantnom utjecaju na igru. U svakoj od tih utakmica bio je uključen u ključne akcije, tražio loptu, ulazio u duele i preuzimao odgovornost, što je često najbolji pokazatelj stvarne forme. Sveukupno je ove sezone u Championshipu na učinku od deset pogodaka i pet asistencija

Njegov stil igre dodatno objašnjava zašto se uopće našao u Dalićevim kombinacijama. Segečić je desno krilo koje voli igrati prema naprijed, napadati prostor i ulaziti u završnicu, a pritom ima dovoljno tehničke kvalitete da rješava situacije jedan na jedan. Upravo takav profil Hrvatska povremeno traži; igrača koji može unijeti direktnost i nepredvidivost u završnoj trećini, osobito protiv zatvorenih obrana. U tom smislu njegova forma dolazi u idealnom trenutku, jer se reprezentativni kadar pred veliko natjecanje nekada slaže i prema trenutačnom učinku, a ne samo prema reputaciji.

Ipak, realna slika nam govori da njegove šanse za SP nisu prevelike. Segečić još nema iskustvo igranja na najvišoj međunarodnoj razini i tek treba dokazati da može isti intenzitet i kvalitetu prenijeti u reprezentativni kontekst, gdje su zahtjevi drukčiji, a pritisak daleko veći. Konkurencija u napadačkom dijelu momčadi također je ozbiljna, pa njegov potencijalni odlazak na Svjetsko prvenstvo više ovisi o specifičnoj potrebi izbornika, ali i o zdravstvenom kartonu reprezentativaca.

Podsjetimo, Hrvatski nogometni savez nedavno je uspio nagovoriti Segečića da zaigra za Hrvatsku, iako je bio gotovo siguran putnik za reprezentaciju Australije na nadolazećem SP-u. U Australiji je to izazvalo salve kritika prema Segečiću.

- Pitali su me kolege treneri kakva je situacija s njim, Rekoh, ne znam. Provjerit ćemo. I tako sam onda stupio u kontakt s našim direktorom Pletikosom, koji mi je rekao da je Segečić bio pozivan, ali da nije igrao za A reprezentaciju Australije. U biti, rekao mi je da postoji šansa. Onda nam je Joe Šimunić pomogao da dođemo do roditelja, do oca kojeg sam prvo nazvao i pitao da li postoji šansa. Zapravo, nadu je neku dala činjenica da sam vidio na WhatsAppu kako tata ima hrvatsku zastavu. No, odavno je otišao u Australiju, ali čovjek i dalje prati i i svake godine dolazi. Tako da je ono što se tiče tog prvog razgovora i mog dojma bilo OK, da postoji velika šansa, jer tata želi da mu sin igra za Hrvatsku. Na kraju razgovora je otac rekao da će Adrian to sam odlučiti i da nazovem njega. Dobio sam dobio broj i stupio u kontakt. Nakon tog razgovora rekao mi je da mu treba par dana pauze, s obzirom na to da je on bio, hajmo reći, ja neću reći siguran, ali vjerojatni putnik za Svjetsko prvenstvo s Australijom - rekao je Ivica Olić za Večernji list prije nešto više od mjesec dana, te dodao:

- To me je možda malo spustilo, tu moju emociju nakon tatinog razgovora. No, na koncu mi je rekao pruhvaća poziv, da je sretan svojim odabirom, da se osjeća presretno i da jedva čeka da se priključi hrvatskoj reprezentaciji. Što je, naravno, nama bilo svima sjajna vijest.

