APOKALIPTIČNI PRIZORI

VIDEO Crni oblaci nad ruskim milijunskim gradom: Ukrajina pogodila u srce naftne industrije

Tea Tokić
30.04.2026.
u 16:38

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) preuzela je odgovornost za napad, potvrdivši da je meta bila velika rafinerija Lukoil u Permu.

Ukrajinski dronovi ponovno su napali ruski grad Perm, više od 1.500 kilometara udaljen od ukrajinske granice, gađajući ključnu naftnu infrastrukturu u drugom uzastopnom danu udara. Napad, koji se dogodio 30. travnja, dio je sve intenzivnije strategije Kijeva usmjerene na ruski energetski sektor. Prema navodima Radio Slobodna Europa, tijekom noći su u blizini naftnih postrojenja u Permu odjeknule eksplozije, a snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju visoke stupove vatre i gust dim iznad grada. Regionalni guverner Dmitry Makhonin izjavio je da nema ozlijeđenih.

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) preuzela je odgovornost za napad, potvrdivši da je meta bila velika rafinerija Lukoil u Permu. Prema njihovim informacijama, pogođena je ključna jedinica za primarnu preradu nafte (AVT-4), pri čemu su se zapalile vakuumske i atmosferske kolone, što je praktički izbacilo dio postrojenja iz funkcije.

Napad je uslijedio samo dan nakon slične operacije na istoj lokaciji, također izvedene dronovima dugog dometa. Postrojenje u Permskoj regiji predstavlja važan čvor za skladištenje i transport nafte kroz rusku mrežu naftovoda, kojom upravlja Transneft.

Istodobno, prema pisanju The Moscow Times, u dijelovima grada oglašena je uzbuna zbog kemijske opasnosti. Stanovnicima je savjetovano da ostanu u zatvorenom prostoru, zatvore prozore i koriste samo prokuhanu vodu. Iako su vlasti kasnije tvrdile da je riječ o testu, brojni građani prijavili su jak kemijski miris u zraku, dok su satelitske snimke pokazale golemi oblak dima koji se protezao desecima kilometara.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da će Ukrajina nastaviti širiti domet svojih napada unutar Rusije, nazvavši ih opravdanim odgovorom na ruske napade. „Udaljenost više ne jamči sigurnost“, poručili su iz SBU-a.

Paralelno s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, ruske snage izvele su nove udare na ukrajinske gradove. U napadu na Odesa ozlijeđeno je najmanje 20 ljudi, dok je u Dnipro jedna osoba poginula, a 17 ih je ranjeno. Ovi događaji odvijaju se u trenutku pojačanih diplomatskih aktivnosti. Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarali su telefonom o mogućem privremenom primirju, posebno uoči 9. svibnja, kada Rusija obilježava pobjedu nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Zelenski je reagirao oprezno, zatraživši dodatna pojašnjenja o prijedlogu primirja, ističući kako nije jasno radi li se o kratkotrajnoj obustavi borbi zbog vojne parade u Moskvi ili o ozbiljnijoj inicijativi.

Ukrajina je posljednjih mjeseci značajno pojačala napade na rusku naftnu i plinsku infrastrukturu, nastojeći oslabiti ključne izvore prihoda Kremlja i ograničiti njegovu sposobnost financiranja rata. Analitičari upozoravaju da takva strategija sve više otežava Rusiji učinkovitu obranu svog golemog teritorija.
Wall Street Journal objavio veliki hvalospjev Hrvatskoj: 'O njima nitko nije razmišljao, a jedini na kontinentu to mogu'
GN
GNKDZ1986
16:55 30.04.2026.

Kako siješ tako žanješ.

DA
DarthVader
17:28 30.04.2026.

Russeki na aparatima.

horuk
horuk
17:10 30.04.2026.

Dim, prljavština, gori, buka, nered, votka, kaos ... čemu čuđenje? Pa ovako su ruski gradovi uvijek izgledali. Nije to uopće zbog Ukrajine, oni nemogu Rusima ništa. 😃

