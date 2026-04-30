Suzana Šop: Razvoj projektnih kapaciteta nije jednokratan zadatak, već proces koji zahtijeva kontinuiranu podršku

U vremenima kada se sportski klubovi sve češće suočavaju s odustajanjem djece i mladih od treninga, manjkom kontinuiteta i nedostatkom sustavne podrške u razvoju mladih sportaša, postaje jasno da talent sam po sebi više nije dovoljan. Mladima danas ne trebaju samo treninzi i natjecanja, nego i osjećaj pripadnosti, podrška, razumijevanje i okruženje u kojem će rasti ne samo kao sportaši, nego i kao ljudi.

Upravo iz takve potrebe nastao je projekt IMPACT, inicijativa usmjerena na razvoj mladih sportaša kroz strukturirani mentorski model unutar sportskih klubova, koja je predstavljena na završnoj konferenciji u Zagrebu. Riječ je o projektu koji prepoznaje da sport ima mnogo širu ulogu od samog usvajanja tehničkih i taktičkih vještina, te ga konkretno prenosi na “teren”.

Klubovi se sve češće susreću s pitanjem kako zadržati mlade u sportu, kako ih motivirati u osjetljivim razdobljima odrastanja i kako im pružiti dodatnu podršku izvan klasičnog trenažnog procesa. Odgovor koji nudi IMPACT nije kratkoročno rješenje, nego model rada koji jača cijeli klub iznutra.

Središte projekta čini mentorski pristup kojim se povezuju stariji, iskusniji članovi kluba s mlađima. Takav odnos mladim sportašima daje dodatnu sigurnost, osjećaj prihvaćenosti i konkretnu podršku nekoga tko je već prošao sličan sportski i razvojni put. S druge strane, stariji članovi kluba kroz mentorsku ulogu razvijaju odgovornost, komunikacijske vještine, empatiju i liderske kapacitete.

U tome i jest najveća vrijednost IMPACT modela: mentoring se ne promatra kao usputna ili dodatna aktivnost, nego kao način rada koji dugoročno doprinosi kvaliteti, stabilnosti i zdravijoj atmosferi unutar sportskih organizacija. Kada klub uspije stvoriti okruženje u kojem stariji pomažu mlađima, a mlađi imaju uzor i oslonac unutar vlastite sportske zajednice, tada sport postaje mnogo više od rezultata.

U sportu se često puno govori o talentu, radu i rezultatima, ali premalo o tome koliko je za mladog sportaša važno da se osjeća viđenim, prihvaćenim i važnim. Upravo takvo okruženje može biti presudno da dijete ili mlada osoba ostane u sportu, razvije zdrave navike i izgradi pozitivan odnos prema sebi, timu i zajednici.



Vrlo je važno da danas, kada su nam na raspolaganju brojni Erasmus+ projekti, klubovi i savezi iskoriste njihove prednosti. U svom govoru naglasila je to i glavna tajnica Sportskog saveza Grada Zagreba Suzana Šop, te istaknula zanimljive rezultate istraživanja koje je provela među zagrebačkim savezima.

- Na konferenciji IMPACT – Mentoring i projekti u razvoju sportskih klubova u Zagrebu govorili smo o tome koliko su projekti važan alat razvoja sportskih saveza i klubova – od same ideje do konkretnih promjena na terenu.

Rezultati upitnika koji smo proveli među sportskim savezima Grada Zagreba pokazuju da interes za projektno djelovanje postoji, ali i da su razlike u iskustvu i kapacitetima vrlo izražene. Tek manji broj saveza kontinuirano prijavljuje projekte, dok se većina suočava s ograničenim iskustvom i izazovima poput nedostatka vremena, znanja i administrativnih resursa, ali i poteškoća u pronalasku partnera.

S druge strane, savezi jasno prepoznaju potrebu za edukacijom i konkretnom podrškom u pripremi i provedbi projekata. Upravo projekti predstavljaju priliku za dodatno financiranje, razvoj izvan redovnih proračuna te jačanje međunarodne suradnje.

Potencijal postoji, ali ga treba sustavno razvijati. Razvoj projektnih kapaciteta nije jednokratan zadatak, već proces koji zahtijeva kontinuiranu podršku, ulaganje u znanje i aktivno uključivanje svih dionika u sportskom sustavu.– izjavila je Suzana Šop, voditeljica projekta IMPACT ispred Sportskog saveza Grada Zagreba.

Konferencija u Zagrebu dodatno je otvorila prostor za razgovor o toj temi, a o rezultatima osamnaestomjesečnog projekta, nakon pozdravnih govora predsjednika Sportskog saveza Grada Zagreba Vjekoslava Šafranića i pomoćnika pročelnika za sport Stjepana Crnokića, uz Suzanu Šop, predstavile su ispred Softball kluba Princ koordinatorica i voditeljica projekta Petra Čizmić Pokrajac, kreatorica edukativnih materijala Tihana Županić i koordinatorica mentorskog programa Valentina Beneta.

Projekt IMPACT provodi se u suradnji sa Sportskim savezom Grada Zagreba i partnerom SK Joudrs Praha iz Češke, a sufinanciran je sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+.

U konačnici, vrijednost ovog projekta nije samo u novom modelu rada, nego u poruci koju šalje sportskim klubovima da mlade sportaše ne razvijamo samo treningom, nego i odnosima koje gradimo oko njih.