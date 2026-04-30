Trump ruši OPEC: Slijedi 'arapski rat' cijenama nafte s ogromnim posljedicama

Izlazak Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAR) iz OPEC-a 1. svibnja značajno će smanjiti utjecaj te organizacije na tržište nafte, prognoziraju analitičari, jer ta je zemlja odmah iza Saudijske Arabije kada je riječ o slobodnim proizvodnim kapacitetima. Dugoročno bi to moglo dovesti i do rasta cijena nafte. Države sa slobodnim kapacitetima imaju mogućnost unovčiti svoje rezerve umjesto da ih koriste za prilagodbu tržišta, a UAR je upravo to i učinio. Vijest je zasigurno razveselila američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je na Općoj skupštini UN-a 2018. optužio tu organizaciju da "pljačka ostatak svijeta" napuhivanjem cijena nafte. Ovo je na neki način i Trumpova pobjeda.