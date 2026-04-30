WTA Madrid

Mira Andrejeva prva finalistica

30.04.2026.
u 18:27

Jedan sat i 40 minuta je trebalo 19-godišnjoj Ruskinji, trenutačno osmoj igračici na svijetu, za plasman u finale gdje čeka pobjednicu meča u kojem se sastaju Ukrajinka Marta Kostjuk i Austrijanka Anastasija Potapova.

Ruska tenisačica Mira Andrejeva prva je finalistica zemljanog WTA Masters 1000 turnira u Madridu nakon polufinalne pobjede protiv Amerikanke Hailey Baptiste od 6-4, 7-6(8).

Jedan sat i 40 minuta je trebalo 19-godišnjoj Ruskinji, trenutačno osmoj igračici na svijetu, za plasman u finale gdje čeka pobjednicu meča u kojem se sastaju Ukrajinka Marta Kostjuk i Austrijanka Anastasija Potapova.

Andrejeva će u finalu tražiti šestu WTA titulu u karijeri, kao i treću u aktualnoj 2026. godini u kojoj je već slavila u Adelaideu i Linzu.

Baptiste i dalje nema niti jedan WTA naslov pobjednice, ali iz Madrida nosi veliku pobjedu, četvrtfinalnu koju je ostvarila protiv najbolje na svijetu Arine Sabaljenke.

Mogla je Andrejeva i lakše do finala jer je kod 5-3 u drugom setu propustila jednu meč-loptu, kao i servis kod 5-4. Došla je time Andrejeva u tešku situaciju jer je gubila 0-4 u tie-breaku druge dionice te je sve mirisalo na odlazak u treći set. Ipak, Andrejeva je spasila spomenutih 0-4 i tako u dva seta izborila plasman u finale.

WTA Madrid, polufinale:

Mira Andrejeva (9) - Hailey Baptiste (SAD/30) 6-4, 7-6(8)

Marta Kostjuk (Ukr/26) - Anastasija Potapova (Aut) kasnije
