Zagreb se hvali s 20 novih vrtića u pet godina. Provjerili smo koliko je projekata doista 'od nule'

Manjak mjesta u vrtićima već je dugi niz godina jedan od najvećih problema za stanovnike metropole, a situacija je postala posebno ozbiljna koncem 2021. godine, nakon što je Grad Zagreb krenuo s postupnim ukidanjem mjere roditelj odgojitelj. Sljedećeg je proljeća, tako, neupisane djece bilo više od 3000, a u Gradu su obećali da će intezivno raditi na gradnji dodatnih vrtića. Zagrebački ogranci stranke Možemo ovih dana, pak, ističu kako je u proteklih pet godina izgrađeno čak 20 novih odgojno-obrazovnih ustanova za najmlađe.



– Je li to moguće? Moguće je, kad se financiranje okrene u korist svih korisnika vrtića (sjetimo se ukinute mjere koja je favorizirala neke obitelji). Nekoliko podataka za ilustraciju koliki iskorak radi Grad Zagreb u dostupnosti vrtića po svim kvartovima u gradu (do jeseni bit će ih 20 realiziranih), i ono što je (na žalost) u ovom trenutku još važnije, koliko je Grad vlastitih sredstava u tome angažirao. Odgovor je 83,79 posto – poručili su u objavi na društvenim mrežama iz Možemo Dubrava, uz dijagrame koji pokazuju koliko je dosad vrtića izgrađeno, koliko je projekata trenutačno u tijeku te koji su još u planu. Gole brojke, dakle, pokazuju sljedeće. Do sada je završeno 16 vrtića, gradnja njih četiri je u tijeku, dok je u planu još osam. Kako ističu u Gradu, vrijednost navedenih 28 projekata iznosi 124,7 milijuna eura, od čega je iz gradskog proračuna izdvojeno 104,5 milijuna, dok je ostatak financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.