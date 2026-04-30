PROŠIRENJE KAPACITETA

Zagreb se hvali s 20 novih vrtića u pet godina. Provjerili smo koliko je projekata doista 'od nule'

Autor
Hana Ivković Šimičić
30.04.2026.
u 07:00

Gole brojke pokazuju sljedeće. Do sada je završeno 16 vrtića, gradnja njih četiri je u tijeku, dok je u planu još osam. Istražili smo koliko ih je prenamijenjeno iz prostora mjesnih odobra, koliko izgrađeno iz temelja, a koliko uređeno na drugi način

Manjak mjesta u vrtićima već je dugi niz godina jedan od najvećih problema za stanovnike metropole, a situacija je postala posebno ozbiljna koncem 2021. godine, nakon što je Grad Zagreb krenuo s postupnim ukidanjem mjere roditelj odgojitelj. Sljedećeg je proljeća, tako, neupisane djece bilo više od 3000, a u Gradu su obećali da će intezivno raditi na gradnji dodatnih vrtića. Zagrebački ogranci stranke Možemo ovih dana, pak, ističu kako je u proteklih pet godina izgrađeno čak 20 novih odgojno-obrazovnih ustanova za najmlađe.

– Je li to moguće? Moguće je, kad se financiranje okrene u korist svih korisnika vrtića (sjetimo se ukinute mjere koja je favorizirala neke obitelji). Nekoliko podataka za ilustraciju koliki iskorak radi Grad Zagreb u dostupnosti vrtića po svim kvartovima u gradu (do jeseni bit će ih 20 realiziranih), i ono što je (na žalost) u ovom trenutku još važnije, koliko je Grad vlastitih sredstava u tome angažirao. Odgovor je 83,79 posto – poručili su u objavi na društvenim mrežama iz Možemo Dubrava, uz dijagrame koji pokazuju koliko je dosad vrtića izgrađeno, koliko je projekata trenutačno u tijeku te koji su još u planu. Gole brojke, dakle, pokazuju sljedeće. Do sada je završeno 16 vrtića, gradnja njih četiri je u tijeku, dok je u planu još osam. Kako ističu u Gradu, vrijednost navedenih 28 projekata iznosi 124,7 milijuna eura, od čega je iz gradskog proračuna izdvojeno 104,5 milijuna, dok je ostatak financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

GR
Grundl
07:17 30.04.2026.

Nisu u stanju travu pokosit a ne da buju nekaj izgradili. Jedino u farbanju klupica su se iskazali. I u mažnjavanju love preko bajsova koje nitko ne vozi

Avatar nekakav
nekakav
07:11 30.04.2026.

znači još su to bandićevi vrtići....

TA
Tarantula
07:14 30.04.2026.

Možemo nije niti jedan vrtić otvorio, za sve je zaslužan Plenković, Tomašević je zaslužan za sve loše a HDZ za sve dobre stvari koje nas svaki dan vesele! Ja najviše vjerujem HDZ-ovcima i njima bih dao svoj novac na čuvanje jer znam da ga oni sigurno ne bi ukrali. Možemo je jedina stranka koja je osuđena za udruživanje u kriminalnu organizaciju i oni nikako ne mogu biti na vlasti jer su po definiciji kriminalci! Tomašević je smijenio preko 35 pročelnika jer su uhvaćeni u kriminanim radnjama i sada Pavlek koji je dokazani član Možemo bježi okolo sa ukradenom lovom, također Mateša iz Mošemo se bravi bedast. Nadam se da će Penava i Ćipe preuzeti obrazovanje, jer su oni jedini ti koji imaju kapaciteta to odraditi do kraja!

