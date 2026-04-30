Rezime mirovinske reforme sveo se na jednu brojku: čak 94 posto onih koji biraju isplatu mirovine iz oba mirovinska stupa odlučuje se za jednokratnu isplatu! Dakle, gotovo svi! Podaci su to koje nam je za svoje štediše dalo Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo (HR MOD), jedan od dva MOD-a koji ih isplaćuje. Iako je još 2022., kad ih je bilo oko 80 posto, bilo jasno kamo to vodi i da štediše ne biraju drugi stup zbog mirovine, nego zbog keša odmah, aktualna statistika apsolutni je alarm!
Jednako je alarmantan ukupan udio onih koji biraju isplatu dvostupne mirovine – pali su na samo 30 posto. I nije to neki privremeni poremećaj – trend je konstantno padajući. Lani ih je bilo 32 posto. A to je potpuno suprotno od onoga što nam se obećavalo. Godinama se ponavljalo da će drugi stup s vremenom jačati, da će se povećavati broj korisnika i da će kapitalizirana štednja nositi sustav. Slušali smo da je "sljedećih 20 godina najvažnije". Umjesto toga, imamo sve veći povratak u prvi stup – dakle, u proračun. I paralelno s tim – pražnjenje drugog.
Alarmantni podatak pokazuje slom ideje dvostupne mirovine
Možda da se ne krade kao da nema sutra možda bi bilo za mirovine? Trebamo još više Pavleka, beroša, Tolušića, Žalac, Krajača da trebamo više još HDZ-ovaca koji će još raširenije pljačkati i onda se trebamo moliti Bogu i nadati dobroj mirovini!
jedina greška je bila dopustiti da se ovi iz drugog stupa vraćaju u prvi. ako ste uveli neka pravila onda ih se držite. na prvi val nezadovoljstva malim mirovinama država je reagirala populistički, dopustila povratak, upravo ono što je kod predstavljanja novog sustava bilo naznačeno da se neće dopuštati. ovako smo dobili još veće opterećenje u prvom stupu, koji je sad već gotovo sav na poreznim leđima, umjesto da bude iz onog fonda koji se prikupi sa osnove mirovinskog osiguranja, iz plaće. mirovine su male jer smo imali male plaće, ali one su bile realnije nego danas, mi smo danas samo nominalno dobili veće plaće, ali produktivnost nam je još manja nego nekad. rješenje je ukidanje starosne mirovine iz novca iz plaća, izvoli si sam za života stvoriti uvjete za dostojnu starost, ovaj socijalistički mentalitet da će se država o tebi pobrinuti kao nećeš moći preživjeti je bolestan. kakvi dodaci zaštitni, kakva preuzimanja mirovine od umrlog supružnika?!! kakva nacionalna mirovina?! ovaj populizam nam iduće godine dolazi na naplatu, prva rata. neće biti dosta novca u državi za sva ta 'prava' kojima su nas političari da bi ih birali častili sve ove godine.
Nismo mi Norvežani, pa da shvatimo da imamo prirodni resurs koji je potreban da se ojača sigurnost građana u mirovini. Oni imaju naftu, a mi turizam. Njima je poslužila da imaju najopakiji mirovinski fond na svijetu, nama da namirimo tri generacije potomaka podobnih.