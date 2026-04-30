Alarmantni podatak pokazuje slom ideje dvostupne mirovine

Rezime mirovinske reforme sveo se na jednu brojku: čak 94 posto onih koji biraju isplatu mirovine iz oba mirovinska stupa odlučuje se za jednokratnu isplatu! Dakle, gotovo svi! Podaci su to koje nam je za svoje štediše dalo Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo (HR MOD), jedan od dva MOD-a koji ih isplaćuje. Iako je još 2022., kad ih je bilo oko 80 posto, bilo jasno kamo to vodi i da štediše ne biraju drugi stup zbog mirovine, nego zbog keša odmah, aktualna statistika apsolutni je alarm!



Jednako je alarmantan ukupan udio onih koji biraju isplatu dvostupne mirovine – pali su na samo 30 posto. I nije to neki privremeni poremećaj – trend je konstantno padajući. Lani ih je bilo 32 posto. A to je potpuno suprotno od onoga što nam se obećavalo. Godinama se ponavljalo da će drugi stup s vremenom jačati, da će se povećavati broj korisnika i da će kapitalizirana štednja nositi sustav. Slušali smo da je "sljedećih 20 godina najvažnije". Umjesto toga, imamo sve veći povratak u prvi stup – dakle, u proračun. I paralelno s tim – pražnjenje drugog.