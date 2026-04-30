NOVI DETALJI

Uhićene tri osobe zbog lažnih prijetnji bombama, sumnjiče ih za terorizam

Zagreb: Policija ispred Prirodoslovne škole Vladimira Preloga zbog dojave o bombi
Neva Zganec/PIXSELL
Autori: Hina, Večernji.hr
30.04.2026.
u 18:14

Sumnja se da su poslali stotine prijetećih e-mailova školama, medijskim redakcijama i trgovačkim centrima

Najmanje tri mlađe osobe uhićene su u Hrvatskoj zbog sumnje da su povezane s nizom lažnih dojava o postavljenim bombama koje su tijekom protekla dva tjedna zaprimile škole i druge institucije diljem zemlje. Među privedenima nalaze se i dvoje maloljetnika iz Splita i Zagreba, dok je jedna punoljetna osoba uhićena na području Dubrovnika.

Kako doznaje RTL Danas osumnjičenima se na teret stavlja kazneno djelo terorizma, a trenutno se nad njima provodi kriminalističko ispitivanje. Sumnja se da su poslali stotine prijetećih e-mailova školama, medijskim redakcijama i trgovačkim centrima. Iako danas nije bilo novih dojava, val lažnih prijetnji nastavio se tijekom ovog tjedna. Tako su u srijedu zaprimljene dojave o bombama u dva trgovačka centra u Osijeku, dok su slične prijetnje stigle i u brojne odgojno-obrazovne ustanove u Splitu i okolici, kao i u škole na području Rijeke i Zagreba.

Podsjetimo, jučer je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je policija identificirala i uhitila više osoba povezanih s ovim slučajevima. Istaknuo je kako policija provodi intenzivne aktivnosti, ne samo kroz protueksplozijske preglede, već i putem međunarodne suradnje te prikupljanja dokaza. 

Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je kako se ovakve prijetnje mogu promatrati u kontekstu hibridnog ratovanja, s ciljem destabilizacije društva i narušavanja normalnog funkcioniranja države. Naglasio je da je prerano govoriti o konkretnim motivima ili počiniteljima, ali je upozorio kako se slični incidenti događaju i u drugim državama Europske unije.

Procjenjuje se da je tijekom prošlog tjedna, u razdoblju od pet dana, zaprimljeno više od 500 lažnih dojava o bombama, koje su bile upućene školama, vrtićima, trgovačkim centrima i splitskoj zračnoj luci. U odvojenom slučaju, policija je izvijestila kako je 50-godišnji muškarac iz Dubrovnika, pod utjecajem alkohola, odgovoran za lažnu dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u dvije dubrovačke škole.

Važna obavijest
