Kralj transfera šokirao priznanjem: Zbog posla prekinuo intimni odnos, a sada bi milijune pratitelja mijenjao za djevojku

Njegovo ime je sinonim za nogometne transfere, a rečenica "Here we go!" postala je globalni fenomen koji označava da je posao sklopljen. Fabrizio Romano, 33-godišnji talijanski novinar, izgradio je carstvo na točnim, brzim i pouzdanim informacijama iz svijeta nogometa, prikupivši desetke milijuna pratitelja na društvenim mrežama koji s nestrpljenjem iščekuju svaku njegovu objavu. Njegov utjecaj je toliki da ga nazivaju "kraljem transfera" i "pop-zvijezdom internetskog doba", a postao je brend koji je zasjenio i najveće tradicionalne medijske kuće.

Gostujući u podcastu kod poznate talijanske voditeljice Dilette Leotte, Romano je iskreno progovorio o problemima s kojima se suočava. Priznao je da je njegova opsjednutost poslom najveća prepreka u potrazi za stabilnom ljubavnom vezom.

- Najveći problem je mobitel. Čak i za vrijeme večere, ako stigne vijest, moram reagirati - objasnio je, dodajući kako životni stil koji vodi jednostavno nije kompatibilan s normalnim partnerskim odnosom.

Potvrdio je to i jedan njegov kolega, koji se prisjetio zajedničke večere tijekom koje Romano nije ispuštao mobitel iz ruku, neprestano provjeravajući i dogovarajući detalje aktualnih poslova. Kada ga je upitao zašto ne može barem na trenutak ostaviti posao po strani, Romano je jednostavno odgovorio: "Zato nemam djevojku."

Najbizarniji i najupečatljiviji primjer toga kako mu posao uništava intimu podijelio je upravo s Diletom, ispričavši anegdotu koje će se, kaže, sjećati do kraja života. Glavni akter priče bio je španjolski nogometaš Sergio Reguilón i njegov transfer u Tottenham.

- Bilo je to oko jedan sat ujutro. Svi su se pitali kamo će otići, većina je bila sigurna da ide u Manchester United. U 1:40 ujutro, dobio sam poziv s konačnom odlukom - prisjetio se.

Problem je bio u tome što u tom trenutku nije bio sam, već usred intimnog odnosa sa svojom tadašnjom djevojkom. Bez previše razmišljanja, morao je reagirati.

- Morao sam joj reći da pričeka minutu, poziv je bio važan. Morao sam sve zaustaviti... ali barem je vijest na kraju bila točna . rekao je kroz smijeh, svjestan apsurdnosti situacije u kojoj se našao.

Ta situacija, iako komična, savršeno oslikava žrtvu koju je podnio na putu do vrha. Sada, s 33 godine, priznaje da mu se prioriteti polako mijenjaju. Na pitanje bi li mijenjao milijune pratitelja za stabilnu vezu, bez oklijevanja je odgovorio potvrdno.

- Pratitelje možeš steći, ali djevojku nije lako pronaći - rekao je, jasno dajući do znanja da više nije zainteresiran za kratkotrajne avanture, već traži "nešto dugoročno, trajno". Čini se da je kralj transfera, nakon godina potpune posvećenosti karijeri, napokon spreman pronaći balans i posvetiti se i privatnom životu, svjestan da ga virtualna popularnost ne može ispuniti na način na koji to može stvarna ljudska povezanost.

Da bi se razumjela Romanova posvećenost, potrebno je zaroniti u svijet u kojem on djeluje - svijet koji je i sam nazvao "džunglom u kojoj se svašta može dogoditi". Tržište nogometnih transfera globalni je biznis vrijedan milijarde eura. Samo u 2022. godini klubovi su potrošili 6,5 milijardi dolara, a opsesija navijača vijestima o pojačanjima ponekad nadmašuje i interes za same utakmice. U tom kaosu, gdje agenti sklapaju poslove u luksuznim hotelima, a navijači prate privatne zrakoplove kako bi otkrili tko dolazi u njihov klub, informacije su najvrjednija valuta. Romano je tu valutu pretvorio u svoje carstvo. Njegov uspon nije bio nimalo lagan i temelji se na staromodnom novinarskom radu koji mnogi danas zaobilaze. Svoju je reputaciju gradio godinama, neumornim radom i stvaranjem mreže povjerljivih kontakata.

Njegov put počeo je kada je sa svega 16 godina napisao svoj prvi članak. Ubrzo nakon toga, dobio je dojavu o transferu tada relativno nepoznatog Maura Icardija u Sampdoriju. Bila je to njegova prva ekskluziva i trenutak kada se nepovratno zaljubio u ovaj posao. S 18 godina preselio se u Milano, grad koji je tada bio epicentar nogometne tržnice, i počeo raditi za legendu transfer-novinarstva, Gianlucu Di Marzija. Prisjeća se kako je provodio i po 20 sati dnevno na ulicama Milana, obilazeći hotele s pet zvjezdica poput Palazzo Parigi ili Excelsior Hotel Gallia, mjesta gdje su se okupljali agenti i sportski direktori, u nadi da će uloviti djelić informacije. Taj trud se isplatio. Nekoliko godina kasnije, isti kontakt koji mu je dojavio za Icardijev prvi transfer, javio mu je i za njegov prelazak u Inter Milan. Romano je prvi objavio vijest, tada već veliku ekskluzivu, i s 20 godina zacementirao svoje mjesto na novinarskoj mapi.

Iako je brzina ključna, Romano tvrdi da mu ona nikada nije bila opsesija.

- Moja opsesija je biti korektan, poštovati odnos sa svojim izvorima. Prioritet mi je biti točan - objasnio je u jednom intervjuu.

Ta etika ga je učinila pouzdanim u svijetu prepunom dezinformacija, gdje agenti često koriste novinare kako bi napuhali cijenu igraču ili stvorili lažni interes. Romano je postao osoba od povjerenja jer nikada ne objavljuje neprovjerene glasine. Ponekad, iz poštovanja prema izvoru, svjesno propusti objaviti priču koju zna, poput transfera Erlinga Haalanda u Manchester City, jer mu je rečeno da pričeka. Ta pouzdanost donijela mu je povjerenje najmoćnijih ljudi u nogometu i omogućila mu da prvi objavi vijesti poput povratka Cristiana Ronalda u Manchester United 2021. godine, ekskluzive koju je objavio na Twitchu pred gotovo sto tisuća gledatelja.

Njegov radni dan je nevjerojatan. Tijekom prijelaznog roka spava svega pet sati, najčešće od pet ujutro do deset ujutro, a zabilježeno je da je na svom telefonu proveo i više od 17 sati u jednom danu. Njegovi pozivi agentima uvijek počinju istom rečenicom: "Hello my friend, how are you?". Ipak, čak i u tom kaosu postoji jedan trenutak kada mobitel nije u prvom planu.

- Jedini trenutak kada ne provjeravam mobitel? Kada sam sa svojim nećacima! Previše ih volim - otkrio je, pokazujući svoju nježniju stranu.