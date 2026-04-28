Svjetska zvijezda proživljava teško razdoblje. Napustio je klub, ostavila ga djevojka...

Odlazak Klaya Thompsona iz Golden State Warriorsa nakon 13 sezona, četiri osvojena prvenstva i statusa legende kluba mediji su metaforički prozvali "razvodom". Bio je to kraj jedne sportske ere, kraj partnerstva sa Stephenom Curryjem s kojim je činio ubojiti duo "Splash Brothers" koji je zauvijek promijenio košarku. Thompson, poznat po mirnoj naravi na terenu i izvan njega, okrenuo je novu stranicu potpisavši trogodišnji ugovor s Dallas Mavericksima vrijedan 50 milijuna dolara, tražeći novi početak i novu priliku. No, dok se profesionalna prašina još nije ni slegla, njegov privatni život eksplodirao je pod svjetlima reflektora, podsjetivši javnost da se ispod mirne vanjštine jednog od najboljih šutera svih vremena krije priča puna neočekivanih obrata i turbulentnih veza.

Gotovo istovremeno s vijestima o sportskom transferu, odjeknula je i ona o prekidu njegove veze s planetarno popularnom repericom Megan Thee Stallion. Veza koja je započela početkom 2025. godine i brzo postala jedna od najpraćenijih u svijetu sporta i zabave, naglo je završila u travnju 2026. godine. Umjesto tišine koja je pratila neke njegove prijašnje prekide, Megan Thee Stallion oglasila se porukom koja nije ostavila prostora za nagađanja. U javnoj izjavi navela je da su "povjerenje, vjernost i poštovanje" za nju temeljne vrijednosti preko kojih ne prelazi, čime je potvrdila glasine o prevari. Njezine su riječi ponovno aktivirale interes za Thompsonovu ljubavnu prošlost, otkrivajući obrazac koji se ponavlja – veze s poznatim ženama koje često završavaju javnim optužbama za nevjeru.

Iako je Klay odrastao u sportskoj obitelji koja ga je pripremala za pritisak slave, ovakva vrsta pažnje rijetko mu je godila. Njegov otac, Mychal Thompson, i sam je bio NBA prvak s Los Angeles Lakersima i prvi izbor na draftu 1978. godine, dok je majka Julie bila uspješna odbojkašica na sveučilištu. Odrastajući uz oca koji je nakon igračke karijere postao radijski analitičar za Lakerse, Klay je od malih nogu bio okružen velikanima poput Kobeja Bryanta, koji mu je davao savjete dok je kao dječak šutirao na koševe u Staples Centeru. Obitelj je temelj njegova uspjeha, a majka Julie bila je ključna figura tijekom njegova dugotrajnog oporavka od teških ozljeda. Ipak, ni stabilno obiteljsko okruženje nije ga moglo zaštititi od oluja koje su pratile njegove romantične veze.

Njegov put do zvijezda bio je impresivan. Nakon tri sezone na Washington State Universityju, Golden State Warriorsi izabrali su ga kao jedanaesti izbor na draftu 2011. godine. Uskoro je postao nezamjenjiv dio momčadi koja će dominirati ligom. S Curryjem je stvorio partnerstvo koje je redefiniralo važnost šuta za tri poena, a Warriorsi su pod njihovim vodstvom osvojili četiri naslova prvaka. Thompson je pet puta bio izabran na All-Star utakmicu i osvojio je zlatne medalje s američkom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu 2014. i Olimpijskim igrama 2016. godine. Činilo se da je na vrhu svijeta, no onda je uslijedio brutalan pad.

U šestoj utakmici NBA finala 2019. godine, Thompson je doživio jednu od najtežih sportskih ozljeda – puknuće prednjeg križnog ligamenta (ACL) lijevog koljena. Zbog toga je propustio cijelu sezonu 2019./2020.

Taman kad se činilo da se oporavak bliži kraju, u studenom 2020. doživio je novi šok – puknuće Ahilove tetive. Dvije katastrofalne ozljede zaredom mogle su značiti kraj karijere za mnoge, no ne i za njega. Proveo je 941 dan izvan terena, prolazeći kroz mukotrpnu rehabilitaciju u kojoj mu je, kako su mediji izvještavali, majka Julie svakodnevno pomagala u obavljanju najosnovnijih zadataka. Njegov povratak na parket u siječnju 2022. godine bio je jedan od najemotivnijih trenutaka sezone, a priča je dobila filmski završetak kada je te iste sezone pomogao Warriorsima da osvoje još jedan, četvrti naslov prvaka.

Dok je na terenu gradio reputaciju tihog profesionalca, izvan njega je njegov ljubavni život privlačio sve više pažnje. Jedna od njegovih prvih javnosti poznatih veza bila je ona s influencericom Hannah Stocking oko 2014. godine. Ta je veza završila vrlo javno i burno, kada ga je Stocking putem društvenih mreža optužila za prevaru, a njezine objave brzo su postale viralne. Godinama kasnije, činilo se da je Thompson odlučio privatni život držati dalje od očiju javnosti. Njegova veza s glumicom Laurom Harrier, koja je započela 2018. godine, odvijala se uglavnom u tajnosti. Harrier ga je podržavala tijekom oporavka od ozljede ACL-a, no par se razišao 2020. godine bez javnih komentara. Kroz godine su ga povezivali i s drugim poznatim damama, poput glumice Eize González i pjevačice Coco Jones, no te su veze ostale daleko od medijske pompe.

Sve se to promijenilo vezom s Megan Thee Stallion. Njihova romansa odmah je postala prvorazredna medijska priča, no njezin kraj bio je još dramatičniji. Nakon što ga je reperica javno optužila za nevjeru, na internetu su se pojavile glasine koje su Thompsona povezivale s WNBA košarkašicom Lexie Brown. Ona je, međutim, odlučno demantirala bilo kakvu umiješanost.

- Želim biti jasna, ništa od toga nije istina i nemam nikakve veze s ovom situacijom", poručila je putem Instagrama, dodavši da je potpuno usredotočena na nadolazeću sezonu.

Thompson, s druge strane, ostao je vjeran sebi – nije javno komentirao optužbe. Njegova šutnja ostavlja prostor za nagađanja, baš kao i u prošlosti, stavljajući cijeli njegov ljubavni život ponovno pod povećalo. Dok se priprema za novo poglavlje u Dallasu, Klay Thompson ostaje enigma: na terenu hladnokrvni šuter koji rijetko promašuje, a izvan njega čovjek čiji privatni život ne prestaje intrigirati javnost.