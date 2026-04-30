30.04.2026. u 15:41

HUBOL je mjesecima prikupljao informacije od 167 zdravstvenih ustanova o iznosima članarina koje su tijekom pet godina te ustanove plaćale UPUZ-u. Neke ustanove nisu im htjele odgovoriti, ali većina jest pa je HUBOL ustvrdio da su javne zdravstvene ustanove u pet godina udruzi ravnatelja isplatile više od 2,5 milijuna eura

Rat priopćenjima između dviju liječničkih udruga ovih je dana kulminirao. Iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) takli su Udrugu poslodavaca u zdravstvu u osjetljivo mjesto, financiranje, koje je još osjetljivije kad je riječ o javnom novcu. UPUZ im je uzvratio uprijevši prostom u proračun Liječničke komore, koju smatraju svojevrsnim HUBOL-ovim pokroviteljem.

HUBOL je mjesecima prikupljao informacije od 167 zdravstvenih ustanova o iznosima članarina koje su tijekom pet godina te ustanove plaćale UPUZ-u. Neke ustanove nisu im htjele odgovoriti, ali većina jest pa je HUBOL ustvrdio da su javne zdravstvene ustanove u pet godina udruzi ravnatelja isplatile više od 2,5 milijuna eura te da se od 2021. do 2025. iznos povećao za 120 posto. Izračunali su da se za taj novac moglo kupiti 50 najsuvremenijih inkubatora za bebe, PET/CT uređaja ili dvije magnetske rezonance, jer je to javni novac bolnica, zavoda i domova zdravlja. Zaključili su da samo postojanje UPUZ-a nema smisla jer sve ustanove ionako imaju pravnu službu ili plaćaju odvjetničke urede.

