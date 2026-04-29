Božinović potvrdio: Nekoliko osoba uhićeno zbog lažnih dojava o bombama

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu da je nekoliko osoba na području Hrvatske uhićeno radi povezanosti s lažnim dojavama o postavljenim bombama koje već drugi tjedan prima niz škola, trgovačkih centara i ustava diljem Hrvatske.

Božinović je poručio da policija po pitanju dojava o bombama radi intenzivno, ne samo u smislu protueksplozijskog rada, koji rade posebni dijelovi policije, već i na međunarodnom planu te na dokaznim postupcima. "Dosad je policija detektirala nekoliko osoba i u ovom trenutku mogu reći da je na području Hrvatske uhićeno nekoliko osoba. Međutim, zbog specifičnosti samog kriminalističkog istraživanja, u ovom trenutku vam više od toga ne bih mogao reći", rekao je Božinović kratko u izjavi za medije na Forumu Međunarodne demokratske unije u Zagrebu.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u izjavi za RTL u Dubrovniku je poručio kako je riječ o hibridnom ratu. "Upućuju se prijetnje, pokušava se prekinuti normalno funkcioniranje jedne države, jedne zajednice s prijetnjama o postavljenim bombama. Policija i naše službe sigurno će naći rješenje i vrlo brzo će se to staviti pod kontrolu, ali, nažalost, izloženi smo hibridnom ratu", rekao je. Na pitanje tko bi mogao imati motiv za takvo što, Anušić je rekao kako je za to rano i nema te informacije. "Možemo samo sumnjati i nagađati kome je u interesu napraviti nered, ne samo u Hrvatskoj, ovo se događa diljem Europske unije i točno vidite koje zemlje su izložene tim hibridnim napadima, a koje nisu", naveo je.

U srijedu su se pojavile nove lažne dojave o postavljenim bombama u dva osječka trgovačka centra, a slične dojave primile su i brojne odgojno obrazovne institucije u Splitu i široj okolici, škole na riječkom području te u Zagrebu. Ovaj tjedan nastavljen je niz dojava o bombama koje su se pokazale lažnima. Procjenjuje se da je prošlog tjedna u pet dana zaredom stiglo više od 500 lažnih dojava na adrese škola, vrtića i trgovačkih centara diljem Hrvatske te u splitsku zračnu luku. Policijska uprava dubrovačko-neretvanska u utorak je izvijestila da je pijani 50-godišnjak iz Dubrovnika odgovoran za lažnu dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u utorak u dvije dubrovačke škole.