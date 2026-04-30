Zaposlila ju je kao dadilju, a ona joj je preotela muža i rodila mu djecu: Uslijedio je mučan susret nakon 23 godine

Dugo su Ethan Hawke i Uma Thurman slovili za jedan od najomiljenijih holivudskih parova, no vijest o njihovu razlazu svojevremeno je šokirala javnost. Njihova je romansa započela 1997. godine na setu znanstveno-fantastičnog filma 'Gattaca', a bračne su zavjete izmijenili već iduće godine. Tijekom zajedničkog života dobili su kćer Mayu (28), koja je danas velika zvijezda popularne serije 'Stranger Things', te sina Levona (24) koji im se pridružio početkom 2002.

Ipak, 2005. godine proslavljena glumica iz kultnih hitova 'Pakleni šund' i 'Kill Bill' odlučila je podnijeti papire za razvod. Taj su proces pratile glasne spekulacije o Ethanovoj aferi s njihovom dadiljom Ryan Shawhughes, što je glumac tada oštro poricao, premda je ubrzo nakon prekida s Umom započeo službenu vezu upravo s njom. Hawke i Shawhughes vjenčali su se 2008. godine te su u braku dobili dvije kćeri, Clementine (18) i Indianu (15). Unatoč teškom udarcu koji joj je zadao, Thurman je u javnosti dosljedno odbijala govoriti loše o bivšem suprugu.

FOTO Goran Milić u braku je s bivšom HRT-ovkom: Kad je napustila popularnu emisiju svi su bili iznenađeni

''Ne želim sudjelovati u bilo čemu što bi moglo biti kritično prema ocu moje djece. Moj prioritet je održati mir. Smatram poštenim reći da nikada nisam izgovorila nijednu zlobnu riječ, pa neću ni sada početi, jer bi to bilo strašno za moju obitelj'', izjavila je 2006. godine za časopis Parade. Godinama kasnije, svi su se akteri ove priče ponovno susreli na istom mjestu povodom vjenčanja kćeri Maye. Ona se u veljači ove godine udala za svog dugogodišnjeg partnera Christiana Leeja Hutsona, a svečanost je održana u intimnom krugu najbližih, u miru i bez ikakve medijske pompe.