Nagnula se dizalica kod Vjesnika: Prizor zabrinuo građane, evo o čemu je riječ

Dizalica kod Vjesnika je nagnuta, a prema slikama koje nam je poslala čitateljica izgleda kao da će se srušiti. Kako javljaju, prizor s gradilišta uznemirio je prolaznike jer konstrukcija djeluje nestabilno i kao da prijeti urušavanjem.
Međutim, prema informacijama do kojih je došao 24sata, dizalica je zapravo namjerno polegnuta zbog jakog vjetra. Riječ je o standardnoj sigurnosnoj proceduri kojom se sprječava oštećenje opreme i potencijalna opasnost za radnike i prolaznike.
