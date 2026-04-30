Osijek se vraća na Gradski vert, a Kohorta slavi rođendan: 'Želimo da to bude dodatni poticaj'

Puno će specifičnosti biti vezano uz predstojeću utakmicu Osijeka s Vukovarom koju će, kao gosti, odigrati na Gradskom vrtu. Povratak je to na stadion koji je dugi niz godina bio dom Bijelo-plavih, tako da će zasigurno i atmosfera biti nabijena emocijama i brojnim uspomenama.

- Mislim da smo se dobro rekuperirali i pripremili za utakmicu. Imamo određenih poteškoća i to se odnosi na Čolinu, Jakupovića i Mikolčića koji su upitni hoće li igrati i koliko. Barišić je sada u boljem natjecateljskom ritmu, kao i Jurišić koji je posve spreman, a u konkurenciji će biti i Karačić. Za Vrbančića je trenutni maksimum jedno poluvrijeme na terenu. Inače, svi su igrači ovih dana pokazali dobru energiju i fokus na ono što radimo. Za mene osobno to će biti dvoboj od jako velikog značaja, ne toliko zbog samog protivnika, koliko zbog svih ovih okolnosti koje svakako uzimamo u obzir. Očekujem s naše strane fanatičnu energiju, vođenu glavom, da imamo smisla i odrađujemo ono što se dogovorimo kroz taktičke zahtjeve koje smo stavili pred momčad. No, prije svega fantastična energija do krajnjih granica je ono što očekujem od naših igrača, da tako izgledaju i funkcioniraju na terenu. Pustimo priče o nekakvom pritisku, tko se s njim može nositi taj je igrač za nas, tko ne može – taj nije. Ne mislim pritom na stanje na tablici, nego na moja očekivanja i ono što smo dužni vratiti navijačima za podršku koju nam pružaju, uvodno je na press konferenciji rekao Tomislav Radotić i dodao:

- Mislim da svi moramo respektirati tu situaciju oko povratka u Gradski vrt, proslave rođendana naše Kohorte i pokušati uzeti tu energiju koju će nam pružiti naši navijači s tribine. Želimo to pretvoriti u jedan dodatni impuls, ali i sve skupa shvatiti kao dodatnu odgovornost da smo dužni dati najbolje od sebe. Emocija i enormna količina fanatizma, vođena glavom, to nam mora biti fokus.

Puljić i Gonzalez su zajedno postigli 22 gola, cijela je momčad zabila 25. Ima li rješenje za tu kroničnu neefikasnost ove sezone?

Sigurno da imamo rješenje, volio bih to zadržati za sebe, nešto smo pripremili i vjerujem da će to biti dobro. Uz jednu napomenu da je Vukovar ove sezone imao osam jedanaesteraca, a mi samo jedan… Što se nas tiče, sigurno ćemo pronaći odgovarajuća rješenja i u tom pogledu. Moram priznati da me Vukovar jako ugodno iznenadio. Pod vodstvom bivšeg trenera vidjelo se da su bili maksimalno fizički spremni, kompaktni i organizirani, odnosno tvrdi kako mi to volimo reći. Međutim, sada su uz to dobili i jedan segment da igraju jako dobar tranzicijski nogomet. Tu su izuzetno kvalitetni uz par pojedinaca koji zaista čine razliku i mogli bi igrati u dosta naših klubova. Zanimljiva su momčad, dosta smo ih gledali i analizirali, uvažavamo sve njihove kvalitete i utakmica će sigurno biti zahtjevna. No, mislim da ćemo pronaći rješenje za ono što je kod njih dobro i iskoristiti neke mane koje smo detektirali.

Najvažnije je glavom odigrati utakmicu!

Postoji li trenerova tjeskoba da nam momčad ne „izgori“ u cijeloj toj priči oko povratka u Gradski vrt i atmosfere koja se priprema?

To je samo dodatni stimulans koji trebamo iskoristiti. Već sam u nekoliko navrata rekao da je najvažnije glavom odigrati utakmicu i to je polazišna točka za sve drugo. Emocija je pokretačka snaga, no ispunjavanje nekih tehničko-taktičkih zahtjeva je na prvom mjestu, da znamo što radimo i tko što treba napraviti na određenom dijelu terena. I da to pokušamo ponavljati što je više puta moguće, na najbolji mogući način.

Većina igrača nije igrala na Gradskom vrtu, je li to u ovoj situacija možda i olakšavajuća okolnost, da kod njih ne postoji neko dodatno opterećenje?

Sport je natjecanje, pravi sportaš će utakmicu doživjeti u tom smislu. Mislim da im može biti samo zadovoljstvo i dodatni motiv da igraju utakmicu u takvoj atmosferi koja se priprema. I to je ono što bi oni trebali iskoristiti, da nam to bude dodana vrijednost i pokretačka snaga.

Kohorta priprema dostojno obilježavanje svoga rođendana

Pred mikrofonima i kamerama našli su se i predstavnici Kohorte. Predsjednik navijačke udruge Fran Jurić je najavio što će se u subotu događati prije same utakmice.

- Ciljali smo cijelo vrijeme da ovaj 38. rođendan grupe proslavimo baš na ovoj utakmici, da to bude u Gradskom vrtu. Tako se i poklopilo. Okupljanje je u 11 sati kada otvaramo našu Udrugu, u 15 sati će biti poslužen grah kojega kuhamo i pozivamo sve da se okupimo u što većem broju, ne samo članove Udruge nego i sve druge navijače. Korteo iz Tvrđe kreće u 17 sati prema Gradskom vrtu i pozvao bih sve koji sudjeluju u koreografijama koje pripremamo, a eventualno neće biti u korteu, da ranije dođu na stadion kako bismo sve na vrijeme odradili.

Nakon utakmice uslijedit će Bijelo-plava noć s bogatim glazbenim programom, aukcijom i humanitarnom akcijom, o čemu je nešto više rekao Roland Marković Zrile.

- Imat ćemo koncert na kojem će nastupiti više lokalnih izvođača, tako da pozivamo i ovom prilikom sve navijače, simpatizere, kao i sve bivše, sadašnje, ali i buduće pripadnike Kohorte da nam se pridruže. Za vrijeme koncerta ćemo prikupljati humanitarne priloge za kćerku jednog našeg aktivnog člana koja, nažalost, boluje od opasne bolesti. Svi koji budu htjeli imat će priliku konzumirati jednu čašicu rakije uz donaciju po svojoj volji i mogućnostima, od koje ćemo prikupiti sredstva za nastavak liječenja male Nike.