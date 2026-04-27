Potresna ispovijest nogometašice: Prošla sam kroz pakao, liječnici su mi vjerojatno spasili život

Missy Bo Kearns, veznjakinja Aston Ville i engleska reprezentativka i njezin partner Liam Walsh, nogometaš Lutona, podijelili su sa svijetom vijest koja im je trebala promijeniti život nabolje. Radosnom objavom na društvenim mrežama otkrili su da očekuju svoje prvo dijete, izazvavši val oduševljenja među navijačima i nogometnom zajednicom. U dobi od 25 godina, Kearns je bila uzbuđena zbog mogućnosti da postane jedna od rijetkih engleskih reprezentativki koje su se vratile vrhunskom nogometu nakon poroda, balansirajući majčinstvo s karijerom na najvišoj razini. Planovi su se kovali, budućnost je izgledala svijetlo i ispunjeno novom svrhom. Međutim, samo nekoliko tjedana kasnije, njihov se svijet srušio na najbrutalniji mogući način, pretvorivši snove u noćnu moru.

Sve se promijenilo u trening centru Aston Ville, Bodymoor Heathu. Kearns je usred svojih uobičajenih aktivnosti odjednom osjetila snažnu drhtavicu. U početku je mislila da je to samo još jedan od uobičajenih simptoma trudnoće i nije pridavala previše pažnje. No, na njezinu sreću, u blizini je bila klupska liječnica, dr. Jodie Blackadder-Weinstein. Njezina brza procjena situacije pokazala se ključnom. Kada je izmjerila temperaturu, toplomjer je pokazivao zastrašujuća 42 stupnja Celzijusa. Iako je Kearns bila vidno bolesna i tresla se, opirala se ideji odlaska u bolnicu.

- Ne idem natrag u bolnicu. Bila sam prije samo nekoliko dana. Sve je u redu, rekli su mi da je sve u redu - govorila je liječnici, dodajući kako je njezin partner Liam kod kuće i spava jer je večer prije imao utakmicu.

No, dr. Blackadder-Weinstein bila je nepokolebljiva i inzistirala je: "Nazovi Liama."

U bolnici su uslijedile vijesti koje su im slomile srce.

- To je bio jedan od najvećih šokova u mom životu - ispričala je kasnije Kearns u emotivnom intervjuu za ITV News.

- Otišli smo u bolnicu i tamo smo odmah saznali da smo izgubili bebu i da sam dobila sepsu. Bio je to potpuni šok, jer sam doslovno sat vremena prije toga radila pilates i vježbala u teretani. Cijeli moj život promijenio se u trenu.

Dijagnoza je bila dvostruko poražavajuća: ne samo da su se suočili s nezamislivim gubitkom djeteta, već je i njezin život bio u neposrednoj opasnosti. Sepsa je po život opasno stanje, hitna medicinska situacija u kojoj imunološki sustav tijela pretjerano reagira na infekciju i počinje oštećivati vlastita tkiva i organe. Da nije bilo brze reakcije, ishod je mogao biti fatalan.Par je proveo, kako je Kearns opisala, "četiri dana pakla u bolnici" u Birminghamu. Tek sada, s vremenskim odmakom, počinju shvaćati koliko je situacija bila ozbiljna i kroz kakav su kaos prošli.

- Mislim da nismo ni bili svjesni kroz što smo sve prošli dok se nismo malo smirili - rekla je.

Posebno je zahvalna na prisebnosti klupske liječnice koja je prepoznala opasnost.

- Toliko sam zahvalna liječnicima ovdje u Villi, jer da sam taj dan bila kod kuće, vjerojatno bih nazvala mamu i rekla joj da se osjećam kao da imam gripu. Svi bi mi rekli da odem odspavati. Ali Jodie me natjerala da odem u bolnicu. Vjerojatno su mi spasili život jer sam imala sepsu, a dok se sve to događalo, nisam ni razmišljala o sepsi.

Missy Bo Kearns odlučila je podijeliti svoju priču kako bi podigla svijest i pomogla drugima koji prolaze kroz sličnu bol. Objasnila je kako gubitak djeteta u trudnoći donosi jedinstvenu vrstu patnje koju je teško razumjeti ako je niste doživjeli.

- Ljudi možda ne shvaćaju koliki teret to zapravo predstavlja. Naravno, svi znaju koliko je teško izgubiti dijete, ali zbog onih uspona kada saznate da ste trudni, stresa same trudnoće i brige hoćete li proći granicu od 12 tjedana... Sve je to toliko stresno, iako je istovremeno i uzbudljivo. A onda doživjeti takav pad, kada odjednom više niste trudni, hormoni vam se promijene, simptomi nestaju preko noći... To je drugačija vrsta tuge, nešto što nikada prije nisam iskusila - rekla je.

Povratak u svakodnevicu i nogometne obaveze za nju je složen proces. Fizički se oporavlja prema protokolu, ali mentalne rane su duboke i trebat će im vremena da zacijele. U ovim teškim trenucima, najveća podrška su joj partner Liam, obitelj te suigračice i klubovi. Preplavljeni su porukama podrške od navijača, ali i potpunih stranaca, što im je, kako kaže, dalo snagu. Iznimno je ponosna na Liama koji je samo nekoliko tjedana nakon tragedije s Lutonom podigao trofej na Wembleyju.

Unatoč svemu što je prošla, njezini sportski snovi i ambicije nisu se ugasili. Zapravo, ovo ju je iskustvo natjeralo da još više cijeni ono što ima. Njezin cilj ostaje isti - izboriti mjesto u engleskoj reprezentaciji za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine.

- Znam da je povratak nogometu povratak na moje sretno mjesto. Ovdje sam sada i uzbuđena sam što se mogu vratiti i nastaviti graditi formu za sljedeću sezonu. Želim se vratiti na pripreme kao ona stara Missy Bo koju svi znaju, nasmijana, sretna, ona koja stalno zeza ljude. Moj plan dok sam bila trudna bio je ući u ekipu za Svjetsko prvenstvo, i to se nije promijenilo. Sada su sljedeći mjeseci posvećeni tome da se fizički i mentalno ojačam, spremim za veliku sezonu i pokušam izboriti to mjesto. Shvatila sam da postoji više u životu od nogometa, ali sada ću uživati u svakoj minuti nogometa kao da mi je posljednja, jer je lako mogla biti - zaključila je.