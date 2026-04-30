'Odbio sam poziv Hrvatske za Svjetsko prvenstvo. Na mene su utjecali ljudi koji su prošli rat'

Španjolski reprezentativac Dani Olmo danas je član velike Barcelone, no kada je imao 16 godina odlučio je prijeći u Dinamo. Bio je riskantan potez koji se na kraju uvelike isplatio.

– Želio sam biti dio sportskog projekta i Dinamo mi je to omogućio. Nije sve savršeno kada napustiš Barcelonu. U Hrvatskoj sam to shvatio, postao sam čovjek, na i izvan terena – rekao je Olmo u DAZN-ovom dokumentarnom filmu Come On Fútbol. Dinamo ga je 2020. prodao RB Leipzigu za 29 milijuna eura, a očekuje se da će ubrzo napraviti i veći transfer.

– Nogomet može pomoći na razne načine. Mi nogometaši smo utjecajne osobe, iako ponekad ne razmišljamo na taj način. Želio sam pomoći u Hrvatskoj. Na mene su najviše utjecali ljudi koji su proživjeli rat. Među njima je bilo i nogometaša. Neki nisu imali ruku ili nogu. Govorim o klupskim legendama – izjavio je Dani.

Također je priznao da je dobio poziv vatrenih za SP u Rusiji gdje smo osvojili srebro i plasirali se u finale.

– U tom sam trenutku bio najbolji igrač HNL-a, a španjolska reprezentacija me nije zvala. No rekao sam im da ne želim. Zahvalio sam im, no moj san bio je igrati za Španjolsku – otkrio je španjolski ofenzivac.