Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NJEGOVA PRIČA

'Odbio sam poziv Hrvatske za Svjetsko prvenstvo. Na mene su utjecali ljudi koji su prošli rat'

Zagreb: Dani Olmo pozdravio je navijače Dinama
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
30.04.2026.
u 18:15

Španjolski reprezentativac Dani Olmo danas je član velike Barcelone, no kada je imao 16 godina odlučio je prijeći u Dinamo. Bio je riskantan potez koji se na kraju uvelike isplatio.

– Želio sam biti dio sportskog projekta i Dinamo mi je to omogućio. Nije sve savršeno kada napustiš Barcelonu. U Hrvatskoj sam to shvatio, postao sam čovjek, na i izvan terena – rekao je Olmo u DAZN-ovom dokumentarnom filmu Come On Fútbol. Dinamo ga je 2020. prodao RB Leipzigu za 29 milijuna eura, a očekuje se da će ubrzo napraviti i veći transfer. 

– Nogomet može pomoći na razne načine. Mi nogometaši smo utjecajne osobe, iako ponekad ne razmišljamo na taj način. Želio sam pomoći u Hrvatskoj. Na mene su najviše utjecali ljudi koji su proživjeli rat. Među njima je bilo i nogometaša. Neki nisu imali ruku ili nogu. Govorim o klupskim legendama – izjavio je Dani. 

Također je priznao da je dobio poziv vatrenih za SP u Rusiji gdje smo osvojili srebro i plasirali se u finale.

– U tom sam trenutku bio najbolji igrač HNL-a, a španjolska reprezentacija me nije zvala. No rekao sam im da ne želim. Zahvalio sam im, no moj san bio je igrati za Španjolsku – otkrio je španjolski ofenzivac.

Ključne riječi
Španjolska reprezentacija Dani Olmo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!