VRIJEDI 90 MILIJUNA EURA

Danas je među najboljima na svijetu, a Hajduku je za 100 tisuća eura bio preskup

UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Paris St Germain v Bayern Munich
STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Autor
Edi Džindo
30.04.2026.
u 08:00

Gruzijski krilni napadač Khvicha Kvaratskhelia danas puni stupce gotovo svih sportskih medija svijeta. Ofenzivac Paris Saint-Germaina bio je jedan od najboljih, a po mnogima i najbolji pojedinac epskog polufinalnog dvoboja Lige prvaka između PSG-a i Bayerna koji je završio s nestvarnih 5:4 za Parižane, a Kvaratskhelia je postigao dva pogotka na dvoboju.

Sveukupno je fantastični Kvara postigao deset pogodaka u Ligi prvaka ove sezone, čime je izjednačio klupski rekord koji je postavio Zlatan Ibrahimović. Mnogi ljubitelji nogometa ga stavljaju čak i u uži krug razgovora za najboljeg nogometaša svijeta u ovom trenutku, a pomalo nevjerojatno zvuči priča da ga je Hajduk prije nekoliko godina mogao dovesti za tek 100 tisuća eura.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća

Sve je to počelo 2018. kada je tadašnji Hajdukov skaut Mario Brkljača primijetio mladog Gruzijca. Brkljača je detaljno analizirao 17-godišnjeg igrača koji je nastupao za gruzijskog prvoligaša Rustavija te svoje zapažanje proslijedio u Split.

"Definitivno veliki potencijal koji bismo trebali dovesti u svoju drugu momčad i pripremati za ulazak u prvu kroz period od šest mjeseci do godinu dana. Definitivno igrač za potpisati. Fizički prezentan. Tehnički vrlo dobro obučen. Vrlo dobra protekcija lopte i prvi dodir. Prijem s odnošenjem. Na dispoziciji za presing. Povratna trka. U jedan na jedan situacijama konkretan. Dobar osjećaj za igru. Kreativan i hrabar. Agilan s dobrom ravnotežom. Izrazito izdržljiv", napisao je tada Brkljača.

VEZANI ČLANCI:

U svom izvješću nije se zaustavio samo na vrlinama, jasno je naveo i segmente koje bi trebalo dodatno razvijati. Prepoznao je igrača koji bi dugoročno mogao predstavljati značajnu vrijednost, kako na terenu tako i financijski. Tema je ponovno došla u fokus u ožujku 2019., kada se Marin Brbić vratio na čelo kluba. Razgovaralo se o Kvaratskheliji, no traženih 100 tisuća eura tada je procijenjeno kao prevelik iznos. 

U to vrijeme u Hajduku su više polagali nade u Tonija Teklića, kojeg su smatrali perspektivnijim i već potvrđenim talentom u odnosu na Gruzijca. Danas je Kvaratskhelija među najboljim nogometašima svijeta te je procijenjen na 90 milijuna eura vrijednosti, dok Teklić nastupa za Osijek i vrijedi 600 tisuća eura.

IS
istokdole
09:09 30.04.2026.

Pa za Hajduk se već odavno zna da ima super skaute i još bolji menadžment koji odlučuje jel igrač za njih ili nije. Koga odbiju u Hajduku, od njega će bit nesto

KA
kamen3
10:21 30.04.2026.

Hajduk nema nijednog stručnjaka niti ga je imao od Stanka Poklepovića. Hajduk ima stotine nepotrebnih i niš korist uhljeba pa nema novca za kupit igrača a ne zna ni prepoznat potencijal u mladih igrača.

BE
bendzola
13:20 30.04.2026.

Kao i obično, Hajdukova struka je vrhunska u prepoznavanju talenata...

