Situacija je sve jasnija: Evo kakvo će biti vrijeme za Praznik rada

Nakon prodora hladne fronte koja je zahvatila Hrvatsku, četvrtak će donijeti postupnu stabilizaciju vremena i sve više sunca, no jutarnji sati u dijelu zemlje još će biti obilježeni kišom, pojačanim vjetrom i osjetno svježijim temperaturama. Na Jadranu će puhati jaka, mjestimice i olujna bura, dok će unutrašnjost probuditi hladno jutro. Prema prognozi Katarine Katušić, magistrice fizike iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), već tijekom noći sa sjevera će se razvedravati, a oborina će postupno prestajati.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu četvrtak će biti pretežno sunčan. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, povremeno s jakim udarima. Jutarnja temperatura kretat će se oko 5 stupnjeva, dok će najviša dnevna dosezati oko 15 °C. Slično vrijeme očekuje i središnju Hrvatsku, gdje će nakon djelomičnog razvedravanja tijekom noći prevladavati sunčano. Sjeveroistočni vjetar bit će umjeren, mjestimice i jak, no prema večeri će slabjeti, prema prognozi Katarine Katušić za HRT.

Sjeveroistočnjak će puhati i u Gorskoj Hrvatskoj, ali malo slabiji od jake bura na sjevernom Jadranu, koja će imati olujne udare, prijepodne mjestimice i orkanske. Pretežno sunčanom vremenu još će ujutro onemogućavati povećana naoblaka u južnijim predjelima, pri čemu će u Lici vjerojatno mjestimice padati kiša. Najniža temperatura zraka u Gorskom kotaru oko 1 °C, u Lici malo viša, a na obali većinom od 8 do 13 °C. Najviša dnevna od 8 °C u gorju do 21 °C na otocima.

Uz promjenjivu naoblaku i u Dalmaciji do sredine dana lokalno kiša, zatim sunčano. Puhat će umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka oko 13 °C, u unutrašnjosti oko 7 °C, a najviša između 16 i 21 °C. Podjednake vrijednosti i na krajnjem jugu Hrvatske. Prijepodne također oblačnije uz mjestimičnu kišu, a popodne razvedravanje. More će uz lokalno jaku buru s olujnim udarima biti umjereno valovito i valovito.

Produljeni vikend u unutrašnjosti pretežno sunčan, samo u petak, na Praznik rada, prolazno umjerena naoblaka. Puhat će povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, osobito u petak. Dnevna temperatura zraka bit će u porastu, ali će jutra biti razmjerno hladna, posebice u petak, kad će mjestimice biti mraza. I na Jadranu idućih dana toplije, uz mnogo sunčana vremena. Samo će krajem nedjelje sa zapada stizati oblaci. Bura će postupno slabjeti, premda još u subotu ujutro može biti jaka. Tijekom subote će okretati na sjeverozapadnjak, na otvorenome i jak, a u nedjelju će sredinom dana osvježenje pružati maestral, prognozirala je Katušić.

Inače, DHMZ je za četvrtak, 30. travnja, i petak, 1. svibnja 2026., izdao žuto upozorenje za veći dio jadranske obale i zaleđa. Sjeverni i istočni dijelovi Hrvatske nalaze se u zelenom području, bez opasnih vremenskih pojava, dok se u južnijim krajevima upozorava na potencijalno opasne uvjete, ponajprije zbog jakog vjetra i bure.