Mnogi ga zovu promašajem, no to nije realan sud. U jednom je segmentu nezaustavljiv

Švedski centarfor iz redova Arsenala, Viktor Gyökeres, ove je sezone doživio veliki broj kritika za svoju prvu godinu u redovima topnika. Istina, nije se 27-godišnji napadač u određenim utakmicama i situacijama najbolje snalazio, ali isto tako činjenično stanje pokazuje da baš toliko snažne kritike i nisu opravdane.

Nije lako odmah se u prvoj sezoni dokazati pri vrhu engleske Premier lige, a Gyökeres je trenutačno na učinku od 19 pogodaka i dvije asistencije u londonskom klubu. Takav učinak nije jednostavan za dosegnuti u Arsenalu, budući da topnici već dugo svojim stilom igre ne guraju centarfore u prvi plan, što najbolje pokazuje i činjenica da je prošle sezone najbolji klupski strijelac, Mikel Merino, bio na učinku od devet pogodaka.

Gyökeres je u pretprošloj sezoni u redovima Sportinga iz Lisabona nadmašio brojku od 40 pogodaka

Gyökeres je u pretprošloj sezoni u redovima Sportinga iz Lisabona nadmašio brojku od 40 pogodaka, a prošle je čak premašio i brojku od 50, pa su ti podaci kod određenog dijela nogometne javnosti stvorili nerealna očekivanja da tek tako identične stvari može raditi i u najboljoj ligi svijeta. Nije sve bilo savršeno, ali ovo je vrlo dobra sezona Šveđanina.

U jednom segmentu Gyökeres je gotovo nezaustavljiv, a to su kazneni udarci. Iako je protiv Atletica u Madridu u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka koja je završila 1:1 remijem on bio taj koji je izborio kazneni udarac, nije bilo nikakve dvojbe da će izvesti jedanaesterac. Razlog za to je njegov učinak u takvim situacijama.

Naime, Gyökeresu je to bio čak 27. uzastopni uspješan pokušaj s bijele točke. Posljednji put je promašio još tamo 22. veljače 2024. godine kada mu je u dresu Sportinga kazneni udarac obranio vratar Young Boysa David von Ballmoos. Ima i specifičan stil izvođenja kaznenih udaraca, pri kojem umjesto plasiranja lopte puca najsnažnije što može, pa se nekad stvara dojam da će probiti i mrežu. Očito da takav stil funkcionira.

U današnjoj nogometnoj klimi, gdje veliki transferi u velike klubove iz Premier lige gotovo pa redovito iznose oko 120 ili 130 milijuna eura, Gyökeresov transfer od 67 milijuna eura prošlog ljeta iz Sportinga u Arsenal se ni u kojem pogledu ne može nazivati lošom kupnjom ili podbačajem, kako god na kraju Arsenalova sezona završila.