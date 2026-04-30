ZABIO 19 GOLOVA

Mnogi ga zovu promašajem, no to nije realan sud. U jednom je segmentu nezaustavljiv

Edi Džindo
30.04.2026.
u 14:15

Takav učinak nije jednostavan za dosegnuti u Arsenalu, budući da topnici već dugo svojim stilom igre ne guraju centarfore u prvi plan, što najbolje pokazuje i činjenica da je prošle sezone najbolji klupski strijelac, Mikel Merino, bio na učinku od devet pogodaka

Švedski centarfor iz redova Arsenala, Viktor Gyökeres, ove je sezone doživio veliki broj kritika za svoju prvu godinu u redovima topnika. Istina, nije se 27-godišnji napadač u određenim utakmicama i situacijama najbolje snalazio, ali isto tako činjenično stanje pokazuje da baš toliko snažne kritike i nisu opravdane.

Nije lako odmah se u prvoj sezoni dokazati pri vrhu engleske Premier lige, a Gyökeres je trenutačno na učinku od 19 pogodaka i dvije asistencije u londonskom klubu. Takav učinak nije jednostavan za dosegnuti u Arsenalu, budući da topnici već dugo svojim stilom igre ne guraju centarfore u prvi plan, što najbolje pokazuje i činjenica da je prošle sezone najbolji klupski strijelac, Mikel Merino, bio na učinku od devet pogodaka. 

Gyökeres je u pretprošloj sezoni u redovima Sportinga iz Lisabona nadmašio brojku od 40 pogodaka, a prošle je čak premašio i brojku od 50, pa su ti podaci kod određenog dijela nogometne javnosti stvorili nerealna očekivanja da tek tako identične stvari može raditi i u najboljoj ligi svijeta. Nije sve bilo savršeno, ali ovo je vrlo dobra sezona Šveđanina. 

U jednom segmentu Gyökeres je gotovo nezaustavljiv, a to su kazneni udarci. Iako je protiv Atletica u Madridu u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka koja je završila 1:1 remijem on bio taj koji je izborio kazneni udarac, nije bilo nikakve dvojbe da će izvesti jedanaesterac. Razlog za to je njegov učinak u takvim situacijama.

Naime, Gyökeresu je to bio čak 27. uzastopni uspješan pokušaj s bijele točke. Posljednji put je promašio još tamo 22. veljače 2024. godine kada mu je u dresu Sportinga kazneni udarac obranio vratar Young Boysa David von Ballmoos. Ima i specifičan stil izvođenja kaznenih udaraca, pri kojem umjesto plasiranja lopte puca najsnažnije što može, pa se nekad stvara dojam da će probiti i mrežu. Očito da takav stil funkcionira.

U današnjoj nogometnoj klimi, gdje veliki transferi u velike klubove iz Premier lige gotovo pa redovito iznose oko 120 ili 130 milijuna eura, Gyökeresov transfer od 67 milijuna eura prošlog ljeta iz Sportinga u Arsenal se ni u kojem pogledu ne može nazivati lošom kupnjom ili podbačajem, kako god na kraju Arsenalova sezona završila.

