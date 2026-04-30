Tko bi to rekao? Ljubavna drama slavnog nogometaša i glumice doživjela neočekivan zaokret

Činilo se da je priča gotova, žrtva prinesena na oltar karijere. No, ljubavna saga švedskog nogometnog asa Viktora Gyökeresa i portugalske glumice Inês Aguiar, koja je mjesecima intrigirala nogometne fanove, dobila je neočekivan, sretan završetak. Nakon dramatičnog prekida prošlog ljeta, koji se poklopio s njegovim napetim transferom iz lisabonskog Sportinga u Arsenal vrijednim 64 milijuna funti, par je ponovno zajedno. Signali pomirenja tinjali su tjednima, a potvrda je stigla kada su nedavno viđeni na večeri u jednom restoranu u Lisabonu. To je bio samo vrhunac niza suptilnih naznaka, poput objave Inês s tribina tijekom utakmice FA kupa između Arsenala i Mansfielda. Iako Gyökeres u toj utakmici nije zaigrao, njezina prisutnost na stadionu Field Mill nije prošla nezapaženo među najzagriženijim navijačima, koji su prvi posumnjali da se romansa obnavlja. Sada se čini da su sve sumnje otklonjene i da je par uspio prebroditi turbulentno razdoblje.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Viktor Gyokeres has reconciled with his girlfriend Ines Aguiar.



Gyokeres ended the relationship after deciding he 'didn't want anything to tie him to Portugal' ahead of moving to Arsenal.



— @DailyMirror pic.twitter.com/m6LfaLWvEK — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 28, 2026

Da bismo razumjeli zašto je njihov prekid bio toliko intrigantan, moramo se vratiti u ljeto 2025. godine. Gyökeres je, nakon dvije fenomenalne sezone u Sportingu u kojima je postao jedan od najtraženijih napadača Europe, bio odlučan u namjeri da karijeru nastavi u engleskoj Premier ligi. Arsenal je bio najkonkretniji, no Sportingovi čelnici nisu ga bili voljni pustiti za manje od 70 milijuna funti. Šveđanin je bio bijesan, smatrajući da klub krši džentlmenski dogovor o nižoj odšteti. U znak protesta odbio se pojaviti na početku predsezonskih priprema, jasno dajući do znanja da je njegova epizoda u Portugalu završena. U jeku te napete situacije, odlučio je povući radikalan potez i na privatnom planu. Kako su tada izvijestili portugalski mediji, Gyökeres je prekinuo vezu s Inês Aguiar s ciljem da "pokida sve veze" koje su ga sputavale u Portugalu. Želio se u potpunosti fokusirati na transfer, bez ijedne distrakcije koja bi mu mogla poljuljati odlučnost.

Ta odluka nije bila laka, ni za njega, ni za nju. Inês Aguiar, u Portugalu poznata glumica i model, koja je slavu stekla ulogama u popularnim sapunicama, bila je, prema izvorima, pripremljena na takav ishod, ali joj je svejedno teško pao.

- Viktor ne želi ništa što ga veže za Portugal, pogotovo jer je već odlučio da neće nastaviti igrati u Sportingu. Prije odlaska na odmor razgovarao je s Inês i objasnio joj kako se osjeća - rekao je tada izvor blizak paru.

Nagađanja o prekidu krenula su kada se Gyökeres sam pojavio na vjenčanju suigrača Mortena Hjulmanda i Inêsine prijateljice Emilie Sofie Nissen, nakon čega je sam otišao na odmor na Mikonos. Njegova posvećenost transferu postala je toliko poznata da su mu navijači Arsenala spjevali i pjesmu na melodiju hita "Push It" grupe Salt-N-Pepa, u kojoj stihovi kažu: "Ostavio je djevojku, da bi igrao u crveno-bijelom". Ta ga je pjesma pratila tijekom cijele debitantske sezone u Londonu.

Njegova odlučnost na kraju se isplatila. Arsenal je pristao platiti 63,5 milijuna funti i doveo ga u svoje redove. Time je započelo novo poglavlje u njegovoj karijeri, a čini se, nakon kratke pauze, i u privatnom životu. Nakon što se prilagodio životu u Londonu i pritisku igranja u jednom od najvećih svjetskih klubova, stvari su se počele smirivati. Gyökeres je u debitantskoj sezoni za "Topnike" postigao 18 golova u 48 nastupa u svim natjecanjima, pokazavši da je bio vrijedan uloženog novca. S profesionalnim mirom, očito je došao i onaj privatni, pa su on i Inês, s kojom je bio u vezi otprilike dvije godine, pronašli put natrag jedno drugome.

Put do vrha: Od švedskog drugoligaša do zvijezde Premier lige.

Viktor Einar Gyökeres nije imao lagan put do zvijezda. Njegovi prvi nogometni koraci bili su u malom klubu IFK Aspudden-Tellus, gdje ga je trenirao otac Stefan, i sam bivši nogometaš. Gotovo deset godina proveo je u tom klubu prije nego što je 2013. prešao u akademiju poznatijeg IF Brommapojkarne. Tamo je nastavio svoj razvoj, a profesionalni debi upisao je već 2015. godine. Njegov talent bio je neosporan, što je primijetio i engleski prvoligaš Brighton & Hove Albion, koji ga je doveo 2018. godine. Zanimljivo je da se s njim u Brighton preselila i njegova tadašnja dugogodišnja djevojka, nogometašica Amanda Nildén, s kojom je bio u vezi od srednje škole.

Međutim, prijelaz u Englesku bio je zahtjevan. U Brightonu se nije uspio izboriti za mjesto u prvoj momčadi, pa je uslijedilo razdoblje kaljenja na posudbama. Prvo je igrao u njemačkom drugoligašu St. Pauliju, zatim u Swansea Cityju, da bi na kraju stigao u Coventry City. Upravo se u Coventryju dogodio ključni trenutak njegove karijere. Nakon uspješne posudbe, klub je 2021. otkupio njegov ugovor, a Gyökeres je postao jedan od najboljih napadača Championshipa, druge engleske lige. Njegove sjajne igre i golovi nisu prošli nezapaženo te ga je lisabonski Sporting 2023. godine doveo u svoje redove u, za njih, rekordnom transferu. U Portugalu je doživio potpunu igračku eksploziju. Postao je najbolji strijelac lige i dokazao da pripada samom vrhu europskog nogometa, što mu je na kraju i donijelo transfer u Arsenal.

U Lisabonu je, osim profesionalnog uspjeha, pronašao i ljubav s Inês Aguiar. Njihova veza postala je javna početkom 2024. godine i djelovali su kao skladan par, sve do drame oko transfera. No, sada je to razdoblje iza njih. Pomirenje se čini ozbiljnim, a portugalski mediji navode kako Inês sve češće boravi u Londonu te čak razmatra kupnju nekretnine u engleskoj prijestolnici. To sugerira da par planira zajedničku budućnost i da je glumica spremna preseliti se kako bi bila bliže Viktoru dok on nastavlja svoju avanturu u Arsenalu.

Za švedskog napadača, čini se da su se sve kockice napokon posložile. Karijera mu je na vrhuncu; bori se za naslov prvaka Engleske i igra u polufinalu Lige prvaka. U dresu švedske reprezentacije postao je nacionalni heroj, odvevši svoju zemlju na Svjetsko prvenstvo hat-trickom u polufinalu doigravanja i pobjedničkim golom u finalu. Sada, kada mu je i privatni život ponovno u skladu, ima čvrste temelje za nastavak borbe na svim frontovima.