Mihael Mikić ima ideju za Dinamo: 'Beljo je sjajan, ali što ako se ozlijedi? Ovaj igrač bi dobro došao'

Dinamo je svoje u našoj ligi već napravio, četiri kola prije kraja plavi su osigurali naslov prvaka, sad žele dvostruku krunu, na Opus Areni slaviti nad Rijekom te uzeti i kup, drugi trofej bez kojeg su ostali u prošloj sušnoj sezoni. No, velike su se promjene dogodile u tih godinu dana, promijenjena je gotovo cijela momčad, novi je trener, ali u Dinamu se ciljevi nikad ne mijenjaju – u Hrvatskoj uzeti sve što se uzeti može, a u Europi napraviti što bolji posao i po mogućnosti dobro zaraditi za godinu koja je pred njima.

U novi Dinamo dosta se sumnjalo, što je i normalno s obzirom na to da se promijenila cijela plava svlačionica pa je bilo teško predvidjeti kako će sve to izgledati. I bilo je jako promjenjivo, na jesen s puno oscilacija da bi na proljeće sve u Maksimiru sjelo na svoje mjesto, plavi su s trenerom Marijom Kovačevićem projurili HNL-om i uvjerljivo ga osvojili. Nimalo nije sporno da je Dinamo ponovno dominantan u našoj ligi, ali ono što sad slijedi Dinamu, osim spomenutog finala kupa s Rijekom, priprema je za novu sezonu.

Tu će trener Kovačević imati jako zahtjevan posao, mnogo drukčiji negoli prošlog ljeta kada je imao komfornu situaciju, duge pripreme jer su plavi izbjegli europska pretkola. Sad će plavi jako rano, sredinom srpnja, krenuti u kvalifikacije Lige prvaka, a onda i u novu sezonu HNL-a. Nije to nimalo lagan posao za trenera Dinama, svjedočili smo takvim borbama Dinama sa samim sobom u tim ljetnim mjesecima kada se mijenjao način rada jer se spoznalo protiv koga će igrati u kvalifikacijama.

Dakle, Dinamo je u našoj ligi, bez obzira na promjene u momčadi, još jednom pokazao dominaciju, suvereno je na kraju stigao do naslova prvaka, ali sad slijedi onaj teži dio, dodatno jačanje momčadi kako bi u europskoj konkurenciji pokazala ravnopravnost, barem u odnosu na klubove srednje europske snage koji su u prošloj sezoni plavima radili velike probleme, protiv kojih se baš i nisu iskazali. Sigurno je da bi plavima za tako nešto dobro došla pojačanja, ali nijedan naš klub nema novca za igrače koji bi odmah bili pojačanja, mogu tek 'nabosti' nekoga koji će u njihovim redovima procvjetati i dati veliki doprinos te postati pravo pojačanje. Sigurno je da Dinamo već radi na tome, da ima u svojim bilješkama imena koja su im zanimljiva i u kojima vide pojačanja. Današnji je Dinamo dobar, jači je od konkurencije u našoj ligi, ali tek treba vidjeti koliko plavi mogu u novoj europskoj sezoni.

– Vidjeli smo da su plavi uhvatili pravu formu u drugom dijelu sezone. Nakon što su završili svoj europski put, nestalo je tog pritiska. Uz to, suparnici, prvi pratitelji u ligi pali su u formi, nestalo je i te psihološke barijere kod igrača Dinama. I kad su krenuli, postali su nezaustavljivi – kazao nam je Mihael Mikić, nekadašnji igrač plavih i dodao:

– Dinamo je na proljeće stvarao izrazito puno prilika, postigao puno pogodaka i to je doista bilo impresivno.

No, u klubu već sad moraju razmišljati o novoj sezoni.

– Kad sam govorio o tim prilikama i velikom broju postignutih pogodaka, onda je to jedna strana, a druga je strana europska priča. Tu su suparnici puno teži i kvalitetniji i plavima za taj put trebaju pojačanja, trebaju im dva ili možda i četiri igrača koji će biti pojačanja. Mislim da im je potrebno još jedno dobro krilo, još jedna 'šestica', a i u obrani bi dobro došao igrač za svaku poziciju. I treba im još jedna špica, Beljo je u sjajnoj formi, ali ne može on igrati u kontinuitetu svaku utakmicu po 90 minuta. A što ako se, ne daj Bože, ozlijedi? – pita Mikić koji je ponudio ideju za plave:

– Mierez je u lošoj seriji u Emiratima, možda bi ga se u Dinamu ponovno mogli sjetiti, ali takva radna špica, igrač koji je kao 'pas', dobro bi došao svakoj momčadi, ja bih takvog uvijek volio imati u momčadi.

Ivan Prelec hrvatski je trener koji je dugo radio u Danskoj i imao sjajne rezultate, sad odmara od nogometa, ali nogomet ne može iz njega. Pomno je pratio Dinamo u ovoj sezoni.

– Očekivao sam da će Dinamo u drugom dijelu sezone biti puno bolji. Ipak je to na startu bila potpuno nova momčad i oscilacije su se mogle očekivati, pa ih je i bilo. U drugom dijelu sezone napravili su po meni očekivani iskorak, bio sam siguran da će i nastavku prvenstva biti puno bolji – kazao nam je Ivan Prelec.

Istaknuo je Prelec najveći Dinamov problem kad se o plavima govori u europskom kontekstu.

– Nije problem plavih Europa, problem je HNL. U našoj ligi Dinamo nema je dovoljno visoko intenzivnih utakmica kakve su europske, tako da nije lako kad te ti europski ispiti isprovociraju. Treba ti što veći broj ponavljanja takvih zahtjevnih utakmica. Teško se prebaciti iz HNL-a u europske utakmice, ali držim da će Dinamo u novoj europskoj sezoni biti bolji, uigraniji je, pogotovo će biti dobar ako ne bude većih prodaja igrača.

Za koje pozicije Dinamu u europskoj priči trebaju pojačanja?

– Trebaju mu igrači koji mogu u duel, u trku, ne govorim samo o igračima za prvih 11. Ne mogu reći da je neka pozicija danas slabija od ostalih, ali možda bi trebali pojačanje na stoperskoj poziciji. Dominguez je mlad i vidjet ćemo koliko će rasti, ali svaka se greška u Europi plaća, možda bi tu još netko dobro došao, možda i za poziciju lijevog beka iako je tu ofenzivno dosta dobro. I treba vidjeti što će biti s Mišićem, za njega nema prave alternative, ekstremno je bitan, može on i u sljedećoj sezoni, ali polako ulazi u zenit. Takav bi trebao Dinamu – zaključio je Prelec.