Od Playboyeve zečice do UFC-ove kraljice kontroverzi: tko je zapravo Nina Drama?

Prije nego što je postala internetska senzacija koja borce Ultimate Fighting Championshipa (UFC) ispituje o svemu osim o samoj borbi, Nina-Marie Daniele bila je djevojka iz New Yorka s neobičnim ambicijama i svega tri dolara na bankovnom računu. Ova Amerikanka talijansko-francuskog podrijetla odrasla je uz roditelje fotografe, no umjesto svijeta mode, maštala je o karijeri forenzičarke, kriminalne psihologinje ili veterinarke. U jednom je trenutku ozbiljno razmišljala i o odlasku u američko ratno zrakoplovstvo kako bi si osigurala novac za magisterij. Na koncu se ipak odlučila za studij kreativnog pisanja s naglaskom na poeziju, no sudbina ju je odvela na potpuno drugačiji put. Unatoč tome što se danas snalazi pred kamerama kao da je za to rođena, sama priznaje da je bila izrazito sramežljiva i nikada nije mislila da izgleda poput modela. No, upravo ju je taj svijet proslavio i, kako kaže, očvrsnuo za sve što je uslijedilo.

Na nagovor svog dugogodišnjeg dečka Jhanellea Castilla, ušla je u svijet modelinga, koji se pokazao kao surova, ali korisna škola. Agencija ju je smatrala "sirovom" zbog njezinog gustog njujorškog naglaska i pokušavala ju je ukalupiti u ideal savršene manekenke. Zahtjevi su bili strogi: od precizno definiranih tjelesnih mjera do savršene kože. "Sjećam se da sam morala voskom uklanjati dlačice s lica jer sam imala malo svijetlih, breskvastih dlačica na obrazima. Agent mi je rekao da to učinim kako bi imali jednu stvar manje za fotošopirati", otkrila je u jednom intervjuu. Iako su takva iskustva bila teška, danas shvaća da joj je jedanaest godina u modelingu, gdje je svakodnevno bila podvrgnuta kritikama, dalo "debelu kožu" potrebnu za preživljavanje u još nemilosrdnijem svijetu društvenih mreža. Vrhunac manekenske karijere doživjela je 2018. godine, kada ju je magazin Playboy proglasio "Playmate of the Year", što joj je donijelo globalnu prepoznatljivost.

Paralelno s modelingom, Nina je oduvijek gajila strast prema komediji i glumi. Zajedno s dečkom počela je snimati kratke, duhovite videozapise u Bronxu, a njihov prvi uradak postao je viralan nakon što ga je podijelila popularna stranica Worldstar. Iako su osjetili da imaju nešto posebno, njezina manekenska agencija nije bila oduševljena. Smatrali su da se takav sadržaj ne uklapa u imidž koji su za nju gradili, zbog čega se godinama osjećala zarobljeno. S jedne strane, željela je biti svoja i kreativno se izražavati, a s druge, morala je plaćati račune i financijski pomagati obitelji, što joj je stabilan posao modela omogućavao. Napustiti sigurnost i zakoračiti u neizvjesnu karijeru kreatora sadržaja bio je ogroman rizik, ali se na kraju pokazao kao najbolja odluka u njezinu životu.

Odlučna u namjeri da stvori "posao koji ne postoji", preselila se u Las Vegas s misijom da humanizira MMA borce kroz humor i satiru. Njezin jedinstven pristup, koji se u potpunosti razlikuje od klasičnog sportskog novinarstva, brzo je privukao pažnju izvršnog direktora UFC-a, Dane Whitea. U srpnju 2022. godine dobila je prvi angažman i otad je postala nezaobilazno lice na svim velikim UFC događajima. Njezini intervjui, u kojima sa zvijezdama poput Seana Stricklanda ili Jona Jonesa razgovara o hrani, vezama i bizarnim temama, postaju viralni hitovi. Prizori poput onog u kojem ju Alex Pereira udara nogom s "dva posto snage" prikupili su desetke milijuna pregleda i približili sport novoj, mlađoj publici, prvenstveno generaciji Z, koja cijeni autentičnost i zabavu više od suhoparnih analiza.

No, njezin strelovit uspon nije prošao bez kritika i kontroverzi. Dok je jedni slave kao dašak svježeg zraka u testosteronom nabijenom svijetu, MMA "puristi" i dio starije publike zamjeraju joj nedostatak ozbiljnosti, prozivajući je da nije "prava novinarka". Njezin provokativan stil, koji uključuje oskudne odjevne kombinacije i koketni pristup, često je na meti kritičara koji smatraju da se oslanja na izgled, a ne na znanje. Ubrzo su se pojavile i optužbe da je "industrijski proizvod" (industry plant), odnosno da njezin uspjeh nije rezultat truda, već закулисних dogovora i favoriziranja od strane UFC-a. Daniele je takve tvrdnje oštro demantirala, ističući kako iza onoga što se čini lakim stoje godine neprestanog rada, odricanja i stvaranja brenda na društvenim mrežama. "Znam da ljudi žele vjerovati da sam 'industrijski proizvod' jer činim da sve izgleda lako... Ali ovo je težak rad i posvećenost 24/7", poručila je kritičarima.

Osim optužbi za neprofesionalnost, Nina je konstantno u središtu glasina o ljubavnim vezama s borcima. Najviše se prašine podiglo oko njezinog bliskog odnosa s kontroverznim bivšim prvakom Seanom Stricklandom. Njihovi zajednički videi, ispunjeni provokacijama i specifičnim humorom, potaknuli su nagađanja da su u romantičnoj vezi. Međutim, oboje tvrde da je njihov odnos isključivo platonski, opisujući ga kao "bratsko-sestrinski". U prilog tome ide i činjenica da je Nina već petnaest godina u stabilnoj vezi s Jhanelleom Castillom, kreativnim direktorom koji joj je bio najveća podrška od samih početaka. Unatoč tome, Nina vješto koristi glasine kako bi dodatno zaintrigirala javnost, svjesna pravila da je i loš publicitet dobar publicitet.

S vremenom je postala toliko utjecajna da su njezine riječi i postupci izazivali i javne sukobe. Jedan od najžešćih bio je onaj s YouTuberom poznatim kao "The MMA Guru", nakon što je on pogrdno komentirao izgled novinarke Amy Kaplan. Nina ga je javno nazvala "gamadi koja lovi popularnost", na što joj je on uzvratio optužbama za licemjerje, ističući njezino prijateljstvo sa Stricklandom, borcem poznatom po kontroverznim izjavama. Sukobila se i s veterankom MMA novinarstva Helen Yee, što su mnogi protumačili kao simbolični sraz stare i nove medijske garde.