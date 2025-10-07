Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Preminuo je Halid Bešlić, u 72. godini napustio nas jedan od najomiljenijih pjevača regije
Životna priča Halida Bešlića: Imao je skromno djetinjstvo, a poslije teške nesreće mislio je kako više neće pjevati
Poslušaj
Prijavi grešku
ODLAZAK VELIKANA

Halid Bešlić napravio je nešto zbog čega će ga pamtiti hrvatska javnost: 'Pa ja sam ih sve oženio'

Umro je Halid Bešlić
Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
07.10.2025.
u 16:22

Legendarni BiH pjevač narodne glazbe bio je omiljena pojava kod brojnih hrvatskih sportaša pa je tako mnogima pjevao na svadbi:

Halid Bešlić, bosanskohercegovačka i regionalna glazbena zvijezda, umro je u utorak u Sarajevu u 72. godini od posljedica teške bolesti s kojom se borio proteklih mjeseci, objavili su lokalni mediji u BiH pozivajući se na izvore bliske obitelji. Bešlić je bio na liječenju na Kliničkom centru u Sarajevu pošto mu je dijagnosticiran tumor koji nije reagirao na terapiju.

Rođen je 1953. godine u selu Knežina u istočnoj Bosni, a najveći dio života proveo je u Sarajevu. Bešlić je bio na sceni više od četiri desetljeća, a pjesme poput "Prvog poljupca" i "Miljacke" godinama su bile među najslušanijima na području cijele bivše Jugoslavije. Iza Halida Bešlića ostali su supruga Sejda, sin Dino i dvoje unučadi.

Također, Halid je bio omiljena pojava kod brojnih hrvatskih sportaša pa je tako mnogima pjevao na svadbi: 'Bilo ih je dosta. Darijo Srna, Luka Modrić… Bilo ih je sigurno sedam, osam, deset… Pa se ja malo šalim kad me pitaju za koga navijam, ja kažem za hrvatsku reprezentaciju, a kad me pitaju kako to, kažem im - sve sam ih oženio!', rekao je u šali jednom dok je bio gost In Magazina na Novoj TV.

Jednom prilikom legendarni BiH pjevač narodne glazbe rekao je kako želi da ga ljudi pamte: 'Mogu i ja voziti bijesna kola, snimati milionske spotove, ali zašto bih to radio dok moj susjed nema za kruh. Meni je zadovoljstvo nahraniti njega, otići u javnu kuhinju, dati svoj doprinos, nahraniti danas 100 gladnih usta, ili u dječjem domu donirati novac. Volio bih da me pamte kada odem, kao dobrog čovjeka, a ne kao dobrog pjevača'.

Igoru Štimcu u Sarajevu zviždali zbog 'za dom spremni', on im nije ostao dužan
Ključne riječi
Luka Modrić hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Halid Bešlić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još