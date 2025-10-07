Halid Bešlić napravio je nešto zbog čega će ga pamtiti hrvatska javnost: 'Pa ja sam ih sve oženio'

Halid Bešlić, bosanskohercegovačka i regionalna glazbena zvijezda, umro je u utorak u Sarajevu u 72. godini od posljedica teške bolesti s kojom se borio proteklih mjeseci, objavili su lokalni mediji u BiH pozivajući se na izvore bliske obitelji. Bešlić je bio na liječenju na Kliničkom centru u Sarajevu pošto mu je dijagnosticiran tumor koji nije reagirao na terapiju.

Rođen je 1953. godine u selu Knežina u istočnoj Bosni, a najveći dio života proveo je u Sarajevu. Bešlić je bio na sceni više od četiri desetljeća, a pjesme poput "Prvog poljupca" i "Miljacke" godinama su bile među najslušanijima na području cijele bivše Jugoslavije. Iza Halida Bešlića ostali su supruga Sejda, sin Dino i dvoje unučadi.

Također, Halid je bio omiljena pojava kod brojnih hrvatskih sportaša pa je tako mnogima pjevao na svadbi: 'Bilo ih je dosta. Darijo Srna, Luka Modrić… Bilo ih je sigurno sedam, osam, deset… Pa se ja malo šalim kad me pitaju za koga navijam, ja kažem za hrvatsku reprezentaciju, a kad me pitaju kako to, kažem im - sve sam ih oženio!', rekao je u šali jednom dok je bio gost In Magazina na Novoj TV.

Jednom prilikom legendarni BiH pjevač narodne glazbe rekao je kako želi da ga ljudi pamte: 'Mogu i ja voziti bijesna kola, snimati milionske spotove, ali zašto bih to radio dok moj susjed nema za kruh. Meni je zadovoljstvo nahraniti njega, otići u javnu kuhinju, dati svoj doprinos, nahraniti danas 100 gladnih usta, ili u dječjem domu donirati novac. Volio bih da me pamte kada odem, kao dobrog čovjeka, a ne kao dobrog pjevača'.