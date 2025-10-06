VIDEO Posjetite spektakularnu izložbu i prisjetite se najvećih trenutaka vatrenih!

Hrvatski nogometni savez, nakon uspješne realizacije u Splitu u ožujku ove godine, organizirao je u i Zagrebu izložbu koja slavi proteklih 35 godina djelovanja HNS-a, od legendarne utakmice protiv SAD-a u Zagrebu do recentnih osvajanja svjetskih medalja na protekla dva svjetska prvenstva.

Izložba je otvorena u City Centeru one East do 19. listopada 2025. godine, a uoči nadolazećih utakmica protiv Češke i Gibraltara u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Posjetitelji će imati jedinstvenu priliku vidjeti neke od prepoznatljivijih memorabilija iz povijesti hrvatskog nogometa, uključujući osvojene medalje, rijetke dresove i zanimljive priče uz popratne eksponate. Ova izložba pruža uvid u bogatu povijest i uspjehe hrvatskog nogometa, te slavi strast i predanost koja je oblikovala našu nogometnu kulturu