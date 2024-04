Hajduk čeka žestoka kazna nakon što su huligani iz Torcide divljački pokušali napasti nogometaše Dinama

Nakon dvije sezone u kojima je Rabuzinovo sunce išlo u Split, u sezoni 2023./2024. imat ćemo drugog osvajača Hrvatskog nogometnog kupa. Samo četiri dana nakon što je u ligaškom derbiju odnio minimalnu 1:0 pobjedu na Poljudu, Dinamo je pobjedu istim rezultatom ostvario na drugom uzastopnom gostovanju na Poljudu. Iako je Hajduk u posljednje dvije sezone bio osvajač Kupa, potvrdila se statistika prema kojoj je u Kupu Dinamo 'crna mačka' bijelima, budući da je zagrebačka momčad upisala svoje šesto uzastopno slavlje u ovom natjecanju protiv Splićana, i to s ukupnom gol-razlikom od čak 15:1 u tim ogledima. Tako se nastavlja čekanje Hajduka na pobjedu u Kupu protiv Dinama koje traje dugih 14 godina.

Dinamo nakon tri godine

S ovim ishodom ukupan omjer u dvobojima u Hrvatskom nogometnom kupu je sad na 8:4 u korist Dinama, koji ide u svoj prvi finale Kupa nakon tri godine.

Hajduk je u utakmicu ušao s izmiješanom zadnjom linijom Moufi - Šarlija - Prpić - Hrgović, ali i izmiješanom napadačkom linijom Benrahou - Kleinheisler - Brekalo - Kalinić. Zanimljivo, u tom izboru trenera Hajduka Mislava Karoglana, ni obrambena, a ni napadačka četvorka nijednom nisu startale zajedno u nekoj utakmici, i to se moglo vidjeti. S druge strane, trener Dinama Sergej Jakirović je također malo promiješao karte počevši s 4-4-2 formacijom u kojoj su u vrhu napada bili Bruno Petković i Sandro Kulenović.

Spomenuta neuigranost Hajdukove postave, pogotovo za utakmicu kao što je najveći hrvatski derbi, je bila izrazita u prvom poluvremenu. Igrači bijelih su htjeli nešto napraviti, ali uopće nije bilo plana niti razumijevanja igrača u pozicioniranju, što s loptom što bez nje. Dinamo je utakmicu otvorio velikim promašajem Petkovića, a zatim u 15. minuti poveo; Baturina je majstorski gurnuo loptu kroz noge Kleinheisleru i napravio višak, lopta je došla do Petkovića koji se na rubu kaznenog prostora lakoćom riješio čuvara Benrahoua (?!), a njegov šut je obranio Lovre Kalinić, no na odbijenu loptu je natrčao Kulenović i lako zabio iz blizine. Do kraja prvog dijela Dinamo je stvorio još četiri velike prilike (uglavnom preko iznimno raspoloženog Kulenovića), a Hajduk je djelovao u potpunosti izgubljeno te je zaradio ogromne zvižduke publike na kraju prvog dijela.

U drugom dijelu gledali smo ipak nešto aktivniji i agresivniji Hajduk koji je lovio rezultat, ali Dinamo je discipliniranom igrom i tek s dozvoljenom mat-šansom Sigura koji je u nadoknadi pogodio gredu, uspio zadržati pobjedu. Jedini lijepi trenutak za domaću publiku na Poljudu dogodio se u 73. minuti kad je prvi put nakon puknuća ligamenata u rujnu, ali i prvi put u Hajdukovom dresu u natjecatejskoj utakmici zaigrao Ivan Perišić, koji je ušao s klupe i zaradio ogromne ovacije više od 27 tisuća ljudi na stadionu. Igrama se nakon ozljede vratio još jedan čovjek s iskustvom igranja za reprezentaciju, Marko Rog koji je upisao prvi povratnički nastup u dresu Dinama.

- Prvo poluvrijeme smo odigrali na jako visokom nivou, propustili smo riješiti utakmicu, pogotovo sa šansama koje smo imali. Znali smo da će Hajduk pritisnuti u drugom dijelu i da nemaju što izgubiti. Nismo im dopustili nijednu pravu priliku sve do zadnje minute utakmice i smatram da smo zasluženo pobijedili. Promijenili smo sustav igre u 4-4-2 jer smo htjeli više opteretiti zadnju liniju i u tome smo uspjeli. Puno nam znače ove dvije pobjede nad Hajdukom, želimo osvojiti kup i nastavljamo lov za Rijekom u prvenstvu - rekao je trener Dinama Jakirović nakon prolaska u finale.

Hajduk čeka velika kazna

- Užasan poraz, pogotovo zbog apsolutne dominacije Dinama u prvom poluvremenu, tu smo čak dobro i prošli. U drugom dijelu smo se presložili, ali nismo puno kreirali i apsolutno smo zasluženo poraženi. Ne želim ovdje kriviti igrače, za ovo sam isključivo krivac ja - rekao je vidno razočarani trener Hajduka Mislav Karoglan.

Nažalost, susret su obilježili i navijački neredi stotine domaćih huligana iz Torcide koji su po zadnjem sučevom zvižduku utrčali na teren i pokušali napasti igrače Dinama. Gosti su uspjeli pobjeći u svlačionicu, a policijski službenici su pravovremeno reagirali i potjerali ih natrag na tribine, nakon čega su torcidaši stolcima i raznim metalnim predmetima gađali policajce s tribina više od pola sata nakon susreta. Nema se što drugo reći nego da je ovakvo nepotrebno divljaštvo najgora reklama za hrvatski nogomet. A sigurno je i da Hajduku slijedi žestoka kazna.

Finale kupa igra se na dvije utakmice, prva je u Maksimiru 15. svibnja, a uzvrat u Rijeci 30. svibnja.