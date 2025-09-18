Naši Portali
BIO JE PERFEKTAN

Gvardiol briljirao u pobjedi Cityja: Englezi se dive Hrvatu, dobio je nestvarne ocjene

Manchester City v Napoli - UEFA Champions League - League Phase - Etihad Stadium
Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
vecernji.hr
18.09.2025.
u 23:30

Manchester City pobjedom protiv Napolija otvorio je novu sezonu Lige prvaka, a jednu od ključnih uloga imao je Joško Gvardiol. Hrvatski stoper bio je među najboljim pojedincima na terenu i zaradio je visoke ocjene medija

Momčad Pepa Guardiole započela je obranu naslova prvaka Europe pobjedom 2:0 protiv talijanskog prvaka Napolija na svom Etihadu. Iako rezultat sugerira rutinski trijumf, put do pobjede nije bio jednostavan. Ključni trenutak dogodio se u 21. minuti kada je kapetan gostiju Giovanni Di Lorenzo dobio izravni crveni karton zbog prekršaja nad Erlingom Haalandom. Unatoč igraču više, City se mučio probiti čvrsti obrambeni blok koji je postavio strateg Napolija Antonio Conte, pa se na odmor otišlo bez golova. Otpor Talijana slomljen je tek u nastavku, prvo golom Haalanda u 56. minuti nakon asistencije Phila Fodena, a zatim i sjajnom solo akcijom Jeremyja Dokua u 64. minuti za konačnih 2:0.

U takvoj utakmici, gdje je obrana morala biti na najvišoj razini koncentracije, ali i sudjelovati u izgradnji napada, posebno se istaknuo Joško Gvardiol. Hrvatski reprezentativac, koji je igrao na poziciji središnjeg braniča, odigrao je gotovo besprijekornu utakmicu. Britanski mediji ističu njegovu nevjerojatnu mirnoću i preciznost u dodavanjima, navodeći kako "nije napravio pogrešku". Osim što je suvereno vladao obranom, Gvardiol je bio i stalna prijetnja u napadu. Potkraj prvog poluvremena njegov je snažan udarac s distance prošao tik uz vratnicu, dok mu je u drugom dijelu odličan pokušaj glavom obranio raspoloženi vratar Napolija Vanja Milinković-Savić. Njegova prisutnost bila je ključna za dominaciju Cityja.

Odličnu partiju prepoznali su i brojni novinari koji su pratili susret. Ocjene za Gvardiolovu izvedbu bile su redom visoke. Ugledni sportski portal GiveMeSport dodijelio mu je ocjenu 7/10, baš kao i Mirror i OneFootball, dok je Express bio još izdašniji s ocjenom 8/10. Posebno se ističe ocjena specijalizirane stranice FotMob, koja mu je prema statističkim parametrima dodijelila impresivnih 8.1/10. U analizama se naglašava kako je "ostao prijetnja u napadu unatoč povratku u obranu" te da je pokazao zašto ga Guardiola smatra nezamjenjivim članom zadnje linije. Njegova sposobnost da igra podjednako dobro u oba smjera čini ga modernim braničem svjetske klase, što je protiv Napolija još jednom dokazao.

S obzirom na sigurno vodstvo i važnu prvenstvenu utakmicu protiv Arsenala koja slijedi za vikend, Pep Guardiola odlučio je odmoriti svoje ključne igrače. Joško Gvardiol tako je napustio travnjak u 80. minuti, a umjesto njega u igru je ušao iskusni Nathan Aké. Dvadesettrogodišnji Hrvat ispraćen je s terena zasluženim pljeskom domaćih navijača, koji su prepoznali njegov ogroman doprinos važnoj pobjedi na otvaranju europske sezone.
Liga prvaka Manchester City Joško Gvardiol

