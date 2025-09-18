Naši Portali
'IMATE DOBRE INFORMACIJE...'

Zoran Mamić se vraća!? Mediji iz susjedstva plasirali senzaciju, on to potvrdio

Sarajevo: Zoram Mamić i Sanjin Špago na nogometnoj utakmici
Damir Hajdarbasic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
18.09.2025.
u 22:00

Nekadašnji trener i sportski direktor Dinama, Zoran Mamić, nakon duže pauze vraća se nogometu. Mediji u Bosni i Hercegovini, poput portala SportSport.ba, plasirali su vijest da će Mamić postati savjetnik u FK Sarajevu, što je i sam potvrdio

Nakon što je u ožujku 2021. godine napustio klupu Dinama, Zoran Mamić povukao se iz profesionalnog nogometa, no čini se da je toj pauzi došao kraj. Kao prava senzacija odjeknula je vijest u bosanskohercegovačkim medijima da se Mamić vraća, i to u ulozi ključnog čovjeka za sportska pitanja posrnulog velikana, FK Sarajeva. Prema informacijama koje su se pojavile, investitori u sarajevski klub, predvođeni Ismirom Mirvićem, postigli su dogovor s Mamićem, čiji bi glavni zadatak trebao biti pomoć u donošenju sportskih rješenja kako bi se stvorila protuteža dominantnim nogometnim centrima moći u Banjoj Luci i Mostaru. Ovaj potez nedvosmisleno pokazuje odlučnost nove uprave da se bordo klub jasno kandidira za vodeću ulogu na nogometnom tržištu u regiji, što je u ranijem razdoblju često izostajalo unatoč velikim financijskim ulaganjima.

Da se ne radi samo o medijskim nagađanjima, potvrdio je i sam Zoran Mamić, koji je za portal Klix.ba izjavio kako je u pregovorima s FK Sarajevom. Naglasio je kako klub ima odličan projekt i snažne ljude koji vjeruju u uspjeh, ali su istovremeno svjesni da moraju ojačati stručni segment kako bi ostvarili zacrtane ciljeve uz znakovitu rečenicu: "Imate dobre informacije". Podršku njegovom angažmanu dao je i većinski vlasnik upravljačkih prava kluba, Ismir Mirvić, koji je potvrdio da Mamića smatra pravim čovjekom koji može pomoći Sarajevu u ispravljanju strateških pogrešaka koje su se događale u sportskom segmentu posljednjih godina. Iako se prvotno spekuliralo da bi Mamić mogao preuzeti funkciju sportskog direktora, čini se da će njegova uloga biti ona savjetnika investitora, s posebnim fokusom na sportski dio, kako bi pomogao klubu da što prije izađe iz rezultatske krize. Očekuje se da će Sarajevo uskoro i službeno potvrditi suradnju.

Pogledajte kako napreduju radovi u Kranjčevićevoj na stadionu na koji će preseliti Dinamo

Angažman Zorana Mamića poklapa se s velikim ambicijama i promjenama u vlasničkoj strukturi kluba s Koševa. Naime, jedan od investitora, Ismir Mirvić, nedavno je boravio u Maleziji gdje je bio u završnoj fazi pregovora s prijestolonasljednikom malezijske pokrajine Johor, Tunku Ismailom Idrisom Ibnijem Sultanom Ibrahimom. On bi se trebao pridružiti Mirviću i Vincentu Tanu kao novi ulagač, što bi klubu trebalo osigurati financijsku stabilnost i dodatnu moć. Očigledno je da investitori žele promijeniti dosadašnju praksu, gdje velika ulaganja u igrački kadar nisu bila usklađena s ozbiljnom vizijom i strategijom, što je rezultiralo razočaravajućim rezultatima na početku sezone.
FR
freeshooter
22:05 18.09.2025.

...za njegova mandata, igrali smo najljepši nogomet, moderan, brz, atraktivan... da je ista ekipa igrača sa njim kao trenerom ostala na okupu još samo godinu dana... Dinamo bi tada poharao Europu, moj atomski Dinamo...

