Zoran Mamić se vraća!? Mediji iz susjedstva plasirali senzaciju, on to potvrdio

Nakon što je u ožujku 2021. godine napustio klupu Dinama, Zoran Mamić povukao se iz profesionalnog nogometa, no čini se da je toj pauzi došao kraj. Kao prava senzacija odjeknula je vijest u bosanskohercegovačkim medijima da se Mamić vraća, i to u ulozi ključnog čovjeka za sportska pitanja posrnulog velikana, FK Sarajeva. Prema informacijama koje su se pojavile, investitori u sarajevski klub, predvođeni Ismirom Mirvićem, postigli su dogovor s Mamićem, čiji bi glavni zadatak trebao biti pomoć u donošenju sportskih rješenja kako bi se stvorila protuteža dominantnim nogometnim centrima moći u Banjoj Luci i Mostaru. Ovaj potez nedvosmisleno pokazuje odlučnost nove uprave da se bordo klub jasno kandidira za vodeću ulogu na nogometnom tržištu u regiji, što je u ranijem razdoblju često izostajalo unatoč velikim financijskim ulaganjima.

Da se ne radi samo o medijskim nagađanjima, potvrdio je i sam Zoran Mamić, koji je za portal Klix.ba izjavio kako je u pregovorima s FK Sarajevom. Naglasio je kako klub ima odličan projekt i snažne ljude koji vjeruju u uspjeh, ali su istovremeno svjesni da moraju ojačati stručni segment kako bi ostvarili zacrtane ciljeve uz znakovitu rečenicu: "Imate dobre informacije". Podršku njegovom angažmanu dao je i većinski vlasnik upravljačkih prava kluba, Ismir Mirvić, koji je potvrdio da Mamića smatra pravim čovjekom koji može pomoći Sarajevu u ispravljanju strateških pogrešaka koje su se događale u sportskom segmentu posljednjih godina. Iako se prvotno spekuliralo da bi Mamić mogao preuzeti funkciju sportskog direktora, čini se da će njegova uloga biti ona savjetnika investitora, s posebnim fokusom na sportski dio, kako bi pomogao klubu da što prije izađe iz rezultatske krize. Očekuje se da će Sarajevo uskoro i službeno potvrditi suradnju.

Angažman Zorana Mamića poklapa se s velikim ambicijama i promjenama u vlasničkoj strukturi kluba s Koševa. Naime, jedan od investitora, Ismir Mirvić, nedavno je boravio u Maleziji gdje je bio u završnoj fazi pregovora s prijestolonasljednikom malezijske pokrajine Johor, Tunku Ismailom Idrisom Ibnijem Sultanom Ibrahimom. On bi se trebao pridružiti Mirviću i Vincentu Tanu kao novi ulagač, što bi klubu trebalo osigurati financijsku stabilnost i dodatnu moć. Očigledno je da investitori žele promijeniti dosadašnju praksu, gdje velika ulaganja u igrački kadar nisu bila usklađena s ozbiljnom vizijom i strategijom, što je rezultiralo razočaravajućim rezultatima na početku sezone.