Guardiola je sve priznao u SMS poruci nekoliko sati prije utakmice

Rio Ferdinand, legendarni engleski stoper otkrio je što je prije utakmice Reala i Manchester Cityja komentirao s Pepom Guardiolom. Bivši kapetan Manchester Uniteda kazao je da je šef Cityja, nekoliko sati prije utakmice, izrazio uvjerenje da će njegova momčad pobijediti.

- Pep mi je poslao poruku: 'Vjeruj mi, pobijedili smo ih prije dvije godine, pobijedit ćemo ih opet', to je bilo dva ili tri sata prije utakmice, to je čisto povjerenje - rekao je Ferdinand i dodao:

- Taj čovjek je apsolutni genije. Uništili su, premlatili, usitnili diva europskog nogometa i to u galopu, lakoćom, a da se nisu ni oznojili...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Chris Sutton, bivši napadač Blackburna i Chelseaja, ne sumnja da će City, ako ponovi ovu izvedbu i protiv milanskog Intera, postati pobjednik Lige prvaka.

- Pokazali su pravu pribranost, autoritet i kontrolu. Liga prvaka je ono što Pep Guardiola i Manchester City žele. Ako se ovako pokažu u finalu, možete vidjeti samo jednog pobjednika. Još jedan korak je ono što je potrebno - kazao je Sutton.

VEZANI ČLANCI: