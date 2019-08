Gotovo je! Ivan Perišić uhvaćen 'na djelu', uskoro potpisuje za Bayern

Ivan Perišić praktički je novi igrač Bayerna, a očekuje se još samo službena potvrda. Novinari Bilda fotografirali su vatrenog u Münchenu.

- Da, upravo sam obavio liječnički pregled. Dat ću sve od sebe u Bayernu - kratko je rekao Perišić.

Ivan Perišić has already arrived in Munich and underwent his medical this morning. He spoke briefly to Bild: "Yeah, I just had the medical checkup. I'll do my best" [Bild] pic.twitter.com/UkBDcDOJ5H