Goran Dragić novi ambasador Sportskih igara mladih

Goran Dragić, bivši slovenski košarkaš, osvajač Eurobasketa 2017. godine sa 15 godina karijere u NBA na svečanoj ceremoniji proglašen je ambasadorom Sportskih igara mladih.

Dragić je tako podržao najveću sportsko-amatersku manifestaciju u Europi i postao dio velike SIM obitelji ambasadora među kojima su Aleksander Čeferin, predsjednik UEFA-e, Nasser Al-Khelaifi, predsjednik PSG-a, sportaši Luka Modrić, Predrag Mijatović, Slaven Bilić, Nemanja Vidić, Karl Heinz-Rummenigge i mnogi drugi.

Sportske igre mladih kroz 30 godina djelovanja od osnutka okupile su više od 3,4 milijuna djece i mladih u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji te Sloveniji, a od ove godine kao peta zemlja priključila se i Sjeverna Makedonija. Idejni osnivač i predsjednik SIM-a Zdravko Marić zahvalio je svima koji godinama podržavaju Igre, posebno partnerima i sponzorima te istaknuo važnost zajedništva, podrške institucija i sportskih velikana:

"Kao i uvijek, moram se zahvaliti velikom prijatelju Igara, najboljem čovjeku na svijetu, Aleksanderu Čeferinu, na kontinuiranoj potpori posljednjih sedam godina. Hvala i gradonačelniku Ljubljane Zoranu Jankoviću, ministru Matjažu Hanu te predsjedniku Vlade Robertu Golobu što su prepoznali vrijednost Sportske igre mladih i dali nam snažnu podršku. Od samih početaka Igara u Sloveniji posebno me veseli što su ih djeca prepoznala i prihvatila. Uz sjajan tim koji ovdje radi, Igre iz godine u godinu rastu i napreduju - ove godine očekujemo više od 70 tisuća djece u Sloveniji, a na razini svih zemalja sudionica više od 400 tisuća u jubilarnoj 30. sezoni Igara. Veliko hvala djeci koja sudjeluju jer su upravo ona naš najveći motiv i vjetar u leđa da budemo još bolji. Hvala i svim sportašima koji nas podržavaju, a posebno našem novom ambasadoru Goranu Dragiću, za kojeg vjerujem da će svojim primjerom i autoritetom dodatno motivirati djecu i mlade da se bave sportom i prigrle zdrave životne navike."

Željko Obradović, najtrofejniji košarkaški trener i ambasador Sportskih igrara mladih, poželiomu je dobrodošlicu u SIM obitelj ambasadora.

"Doputovao sam ovdje, upoznao mnogo ljudi i upravo je to ono što sport donosi, uči vas velikim vrijednostima koje potom pokušavamo da prenesemo na mlade. Mislim da je ovaj projekt zaista fenomenalan, jer povezuje naš region, zaista sam počastvovan što sam danas ovdje. Sport mi je dao sve. Dolazim iz porodice u kojoj sam naučio da uvijek treba nešto vratiti društvu. Odrastao sam ovdje u Slovenij i iuvijek se rado vraćam kući, u najljepši grad na svijetu. Velika mi je čast što sam danas ovdje s vama. Mogu obećati jednu stvar - trudit ću se da ovu priču zajedno nastavimo i da uradimo nešto dobro za mlade i buduće generacije", rekao je Dragić.