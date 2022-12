Glavni sponzor otkazao u posljednji trenutak, ali turnir se ipak igra

Najiščekivaniji futsal turnir godine - Zagreb Winter Cup, krenuo je sa svojim devetim izdanjem.

Iako se turnir zbog otkazivanja glavnog sponzora u posljednji trenutak zamalo nije održao, organizatori su, uz podršku manjih sponzora, uspjeli nastaviti s turnirom koji se s godinama prometnuo u najjači ženski futsal turnir u regiji te najmasovniji u mlađim muškim kategorijama.

- Ove godine prijavile su se 72 ekipe. Imamo 15 ekipa u ženskoj kategoriji, isto toliko u kategoriji do 17 godina, 24 momčadi u kategoriji do 19 godina te 18 sastava u kategoriji do 21 godine.

Ekipe dolaze iz svih dijelova Hrvatske, od Dalmacije do Slavonije, a imamo i nekoliko ekipa iz Slovenije tako da je i ove godine turnir međunarodnog karaktera - rekao je Vedran Prga, predsjednik Organizacijskog odbora turnira.

Zagreb Winter Cup od prve godine veliki naglasak stavlja na ženski futsal. Prošle godine titula je otišla u ruke igračicama ŽMNK Dinamo, koje su u finalu uspjele svladati slovensku ekipu KCG Team.

- Put do finala nije bio lagan. Konkurencija je bila jaka kao i samo finale. Drago mi je da sam uspjela osvojiti Zagreb Winter Cup, a ove godine ćemo pokušati obraniti tu titulu.

Mislim da je ovo jedan odličan turnir. Jedini je koji se igra po pravim futsal pravilima u našoj regiji i sjajan je za razvoj i promociju ženskog futsala - istaknula je Marija Žagar, osvajačica lanjskog Zagreb Winter Cupa, koja je ujedno bila i najbolji strijelac turnira.

Prošlo izdanje turnira bilo je upamćeno po tome što se po prvi put na hrvatskim parketima i na nekom turniru uveo Video support sustav po svim FIFA-inim standardima, odnosno futsal verzija VAR-a, a iz organizacije najavljuju kako će se s time nastaviti i ove godine.

- Ponosni smo što smo uspjeli implementirati takvu vrstu tehnologije na našem turniru. Treba istaknuti kako niti jedno futsal natjecanja pod okriljem HNS-a još uvijek ne koristi Video support sustav.

Kako bi sudionicima omogućili što bolji doživljaj na turniru, videotehnologiju ćemo ove godine uvesti od ranijih faza natjecanja - zaključio je Vedran Prga.

Turnir će, kao i prošle godine, suditi najbolji hrvatski futsal suci što uvelike doprinosi kvaliteti turnira, a kao i prijašnjih godina završnica Zagreb Winter Cupa moći će se pratiti putem TV ekrana, dok će biti osigurani live streamovi ranije faze natjecanja.