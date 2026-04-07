Bivši WBC-ov prvak

Deontay Wilder spreman ponovno počistiti tešku kategoriju: I njega bih testirao

Deontay Wilder v Joseph Parker
Ahmed Yosri/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
07.04.2026.
u 20:00

– Svaki put kad uđem u ring postajem sve bolji i bolji. Izgrađujem se svakim treningom. Izliječio sam se i sada se vratio. Dokle god su ovi dečki u teškoj kategoriji i ja ću biti ovdje, možete me zvati ‘Mr Clean’. Ja ću počistiti cijelu diviziju.

Bivši WBC-ov prvak Deontay Wilder je pobjedom protiv Dereka Chisora u londonskoj O2 Areni pokazao kako je spreman još jednom pokušati doći na tron teške divizije.

Brončanom bombarderu to je bila druga pobjeda u nizu i tek treća u posljednjih sedam mečeva. Slabi niz je krenuo nakon dva poraza protiv Tysona Furyja, piše Croring.

A Kralj Cigana se ovog vikenda vraća u ring protiv Arslanbeka Mahmudova nakon više od godinu dana pauze. Fury se nije borio od prosinca 2024. kada je drugi put zaredom izgubio protiv Oleksandra Usika.

Wilder je nakon okršaja s Chisorom imao nešto poručiti Furyju, koji je ga prije nekoliko tjedana spominjao, ali i ostalim borcima u teškoj kategoriji.

– Mnogi su sumnjali u mene, mnogi me odbacili. Svašta su govorili o meni i blatili mi ime, ali ne možete toliko uprljati nekoga tko je izabran. A ja sam izabran – rekao je Deontay Wilder i nastavio:

– Svaki put kad uđem u ring postajem sve bolji i bolji. Izgrađujem se svakim treningom. Izliječio sam se i sada se vratio. Dokle god su ovi dečki u teškoj kategoriji i ja ću biti ovdje, možete me zvati ‘Mr Clean’. Ja ću počistiti cijelu diviziju.

Nekadašnji prvak nastavio se hvaliti.

– Teška kategorija nije ništa bez Deontaya Wildera. Moju osobnost i moje riječi ne možete izbjeći. Ono što ja napravim ili kažem postaje viralno i ne znam nikoga tko je meni sličan – kazao je Deontay Wilder, te dodao:

– Zato vam je potreban jedan takav tip. Netko tko je stvaran i koji govori iskreno. Ja se nikome ne moram ispričavati.

Wilder je u Londonu razmijenio riječi s Anthonyjem Joshuom, ali je također priznao kako bi se rado borio s britanskim talentom Mosesom Itaumom koji je prošli mjesec nokautom svladao Jermainea Franklina.

– Opet, ja sam borac teške kategorije i mnogo je dobrih boraca. Zašto ne? Ali ja nikoga ne proganjam. Ja sam veteran i želim se boriti protiv svakoga, pogotovo ako to navijači žele vidjeti – istaknuo je Deontay Wilder i podvukao:

– Iskreno, nisam znao tko je Moses, ali sam vidio njegovu posljednju borbu s Franklinom i njegov vraški nokaut. Čini se kao potencijalni prvak i trebalo bi ga testirati.
