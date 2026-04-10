Mirko Filipović vraća se u spektakularnom meču? Vijest o povratku u 52. godini zapalila je regiju

Iako je Mirko Filipović službeno završio karijeru 2019. nakon pobjede nad Royem Nelsonom i pretrpljenog moždanog udara, nikada nije prestao trenirati. Svakodnevno je u svojoj dvorani i održava zavidnu fizičku formu, što mu očito otvara vrata za povratak. Još u listopadu 2025. izjavio je da su mu liječnički nalazi uredni te da bi mogao odraditi "jednu ekshibiciju", no najnovije i puno odlučnije izjave glavnog čovjeka FNC organizacije, Dražena Forgača, sada sugeriraju da su apetiti znatno porasli.

- Mirko je u treningu, trenira konstantno. Prošao je kompletne pripreme s Mateom Batinićem i, prema informacijama koje imam iznutra, spreman je već sada odraditi meč - rekao je Forgač.

Međutim, naglašava kako konačna odluka o povratku u ring ovisi isključivo o Mirku Filipoviću.

- Postoji šansa. Definitivno. Sve ovisi o Mirku, tu se njega najviše pita. Ako on odluči da je to, postoji šansa definitivno. O tome ćemo pričati on i ja nakon Ljubljane. I o drugim raznim temama, ali obavijestit ćemo javnost na vrijeme ako do toga dođe. Mi bi bili presretni, naravno, iz FNC-a da se to dogodi, a ostalo je na njemu. Što se tiče njegovog mogućeg suparnika, ima više tu varijanti i opcija, ali ne mogu sada ništa reći kad još nismo niti blizu dogovora - izjavio je Forgač za Net.hr.