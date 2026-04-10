TYSON FURY

Kontroverzni svjetski prvak vraća se u ring nakon 15 mjeseci pauze, bori se na poznatom stadionu

Tyson Fury & Arslanbek Makhmudov Press Conference
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Hina
10.04.2026.
u 18:48

Nakon 15-mjesečne pauze, bivši prvak teške kategorije Britanac Tyson Fury, nakon dva poraza od Oleksandra Usika, vraća se u ring u subotu u Londonu, gdje će se suočiti s Rusom Arslanbekom Mahmudovim. Veteran naglih preokreta, Fury se po tko zna koji put vraća iz mirovine za ovu borbu koja će se održati na nogometnom stadionu Tottenham Hotspura.

"Ljudi uvijek propituju moje povlačenje", izjavio je nepredvidivi 37-godišnji Britanac s učinkom od 34 pobjede, 2 poraza i jedne  neodlučene borbe. "Nemojte se zavaravati, kada objavim svoje povlačenje, nemam apsolutno nikakvu namjeru vratiti se.Ali nakon nekoliko mjeseci, dosadi mi moj normalan život. Odvođenje djece u školu, šetnja pasa, takve stvari... Nedostaje mi sve što dolazi s sudjelovanjem u velikim borbama. Pet puta sam se prije povlačio i svaki put sam bio iskren. Četiri puta sam se uspješno vratio, vidjet ćemo hoću li i peti put", kazao je Fury.

Suočavajući se s Mahmudovim, 36-godišnjim ruskim boksačem sa sjedištem u Kanadi, bivši dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji nada se oporavku nakon dva uzastopna poraza, jedina u karijeri, protiv Ukrajinca Usika.

No svi se pitaju je li u Furyevu planu borba protiv njegovog engleskog rivala Anthonyja Joshue, koju cijela Engleska čeka toliko godina. Fury i Joshua su se gotovo nekoliko puta suočili, ali ugovorni sporovi, fizički problemi i porazi na drugim mjestima osujetili su prethodne pokušaje da se to dogodi.Bili na rubu postizanja dogovora prije nego što je Joshua odlučio napraviti pauzu od boksačke karijere nakon prometne nesreće u Nigeriji u kojoj su u prosincu poginula dva bliska prijatelja.

Za ovu borbu, Fury sigurno neće moći računati na podršku svog oca, Johna, ekstravagantne figure i dugogodišnjeg člana njegova stožera.John Fury je doista prošli mjesec izjavio da je njegov sin prošao svoj vrhunac od završetka svoje epske trilogije protiv Amerikanca Deontaya Wildera.

"Tyson nije isti otkad se borio s Wilderom. Mahmudov će biti problem za Tysona", predvidio je.

