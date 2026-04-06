'Neprestano sam ga udarao, pogađao sam ga sa svih strana, a on nije ni trepnuo'

Bivši svjetski prvak u tri težinske kategorije James Toney je tijekom karijere (1988. – 2017.) izborio 77 pobjeda (47 nokauta), a ima i deset poraza, tri remija, te dvije poništene borbe.

Poznat po svojoj sjajno obrani, Toney je tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća postao prava zvijezda, borio s borcima poput Mikea McCalluma, Irana Barkleyja i legendarnog Roya Jonesa Jr.-a, piše Croring.



Premda je većinu svog uspjeha postigao u srednjoj i supersrednjoj kategoriji, američki borac je na kraju prešao u kruzersku kategoriju gdje je postao IBF-ov svjetski prvak.

Toney je u travnju 2003. jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Vasilija Jirova. A posljednji meč imao je u svibnju 2017. kada je u meču teške kategorije u šestoj rundi nokautirao Mikea Shepparda.

U razgovoru za Ring Magazine, borac nadimkom ‘Lights Out’ je otkrio tko mu je bio najteži protivnik u karijeri, a to je trostruki izazivač za svjetsku titulu Tony Thornton.

– Poštar iz Philadelphije koji udara! – rekao je James Toney kroz smijeh i dodao:

– Mislio sam kako ću ga lagano nokautirati. Stalno mi je nudio bradu i ja sam ga neprestano udarao. Pogađao sam ga sa svih strana, a on niti jednom nije pokleknuo. Udario sam ga svojim najboljim lijevim krošeom i nije trepnuo.