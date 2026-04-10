U LJUBLJANI

Cro Copov štićenik brani naslov FNC-prvaka, prijeti mu 'slovenski Gorila'

Marko Prpić/Pixsell
Autor
Dražen Brajdić
10.04.2026.
u 08:00

Na 29. priredbi Fight Nation Championshipa (FNC), glavna zvijezda večeri bit će hrvatski borac Matej Batinić. Ovaj 34-godišnjak, inače štićenik Mirka Filipovića, brani naslov prvaka organizacije u poluteškoj kategoriji, koji će mu pokušati uzeti domaći borac Jakob Nedoh, čovjek koji se prozvao "Gorilom". Unatoč tome, najava ovog susreta prošla je bez "trash talka", bez provociranja i verbalnog nasrtanja.

– Spremao sam se u miru i tišini, nema "trash talka", a da je u pitanju Miran Fabjan vjerojatno bi bilo posve drukčije – kazao je zagrebački borac objašnjavajući u kojem segmentu borbe bi Nedoh mogao biti opasniji od "Slo Rockyja".

– Obojica su dobri borci u stojci. Čini mi se da je Nedoh eksplozivni i razorniji, ali ni on mi ne bi trebao pričinjati probleme.

U prethodnoj obrani Batinić je nadjačao Adresa Ramosa pred zagrebačkom publikom za svega 73 sekunde. Može li se slično očekivati u Stožicama?

– Držat ću se svog plana, a puno toga će ovisiti o Jakobu, o tome kakve će mi prilike pružiti u borbi. On je naglasio da ga motiviraju protivnici koji ga podcjenjuju, no ja to sigurno neću učiniti. Imam svoj jasan plan i dolazim ga završiti – kazao je Batinić iza kojeg je 26 profesionalnih borbi, a ovo će mu biti prva na tlu Slovenije.

– Baš kao i na svim dosadašnjim FNC-ovim eventima, očekujem brojnu publiku pa tako i navijače koji će navijati za svog sunarodnjaka. No vjerujem da ću imati i mnogo svojih navijača. Njemu bi ta domaća publika mogla biti teret jer ju je prošli put razočarao pa je sada pod imperativom da je mora zadovoljiti.

A publiku u najvećoj slovenskoj dvorani nastojat će zadovoljiti i najnovije FNC-ovo pojačanje Greg Hardy. Riječ je o bivšem igraču američkog nogometa, defenzivcu (Carolina Panthers, Dallas Cowboys) koji se u svojoj novoj karijeri posvetio borbama.

Krenuo je s tri pobjede na amaterskim turnirima da bi dobrim nastupima na Dana White's Contender Seriesu ostavio dobar dojam pa je uslijedio i dio borilačke karijere pod kapom najjače svjetske organizacije slobodne borbe. Nakon tri poraza u nizu, i otpuštanja iz UFC-a, odradio je tri boksačka meča i upisao tri pobjede, ali je u boksu bez rukavica doživio nokaut pa sada pokušava ponovno izgraditi svoju borilačku karijeru.
