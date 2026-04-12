Ljubljanska noć u kojoj su dva Hrvata nakon velikih bitaka ostala bez pojasa prvaka

Pred oko 7.000 gledatelja u ljubljanskim Stožicama održano je 29. izdanje FNC-a, MMA priredbe u organizaciji hrvatske promocije Fight Nation Championship.

A sučeljeni borci, a to je već postalo pravilo, ni ovaj put publiku - kako onu u dvorani tako i onu televizijsku - nisu iznevjerili. Dakako, nisu sve borbe bile "za polizati prste" ali ih je bilo dovoljno dobrih da gledatelji s plaćenom ulaznicom odu kući zadovoljni.

A već u prvoj borbi večeri, još tamo oko 19 sati, prosula se krv. Srbin Vuk Lekić prosuo je krv Slovenca Saše Klinca po cijelom kavezu pa je na račun toga, učinjene veće štete, i pobijedio.

Druga borba, premda su u pitanju bili superteškaši, bila je zanimljivija već i po samom uvodu. A njega je činio neki narodnjak ("Kad sam bio mali ninja su me zvali") kojeg je Aleksandr Drabinca, Moldavac sa slovenskom adresom, izabrao za svoju ulaznu pjesmu. Na koncu je Drabinca bodovno pobijedio Milana Kadleca (BiH) kojem treba odati priznanje za pretrpljeno.

Nakon njih u kavez je ušao jedan hrabri 45-godišnjak kojem je to bila i posljednja borba u karijeri. Slovenac Denis Chorchyp iskrenuo je gležanj u drugoj rundi i praktički predao borbu bugarskom "Rasparaču" Živku Stoimenovu. Nakon proglašenja pobjednika, "Čorči" je ritualno položio rukavice nasred kaveza za oproštaj od natjecateljskog sporta.

Poljak Bartolomiei Gladkowitz glatko je pobijedio Kubanca Adresa Ramosa ali tek u drugoj rundi. Prvu je dobio Kubanac ali se premorio nedovoljno konketnim hrvačkim napadima da je u nastavku borbe izdušio.

Od prvih pet borbi, najbolja je bila ona u kojoj je Tomislav "Gegan" Sičaja, u drugoj rundi, nokautirao Arkadiusza Palkowskog. Priznao je Sičaja da ga je Poljak nekoliko puta pogodio a jednom tako i da je, nakratko, vidio trostruku sliku ispred sebe. Srećom, da se slika vratila u normalu pa je borac iz Rame mogao nastaviti borbu i dovršiti ju na način na koji je to njegova buduća supruga priželjkivala. Naime, čovjek se ženi za dvadesetak dana pa nije red da tako svečanom činu pristupi u modricama.

Nakon što je odradio medijske obveze, Tomislav Sičaja je na odlasku u svlačionicu kazao:

- Ako i brat pobijedi okrenut ćemo janje u našoj Rami.

Bilo je to četvrti put da braća Sičaja nastupaju na istoj priredbi no ovaj put od janjetine neće biti ništa. Naime, stariji Sičaja izgubio je nokautom u drugoj rundi od Nijemca kazahstanskog podrijetla Eduarda Kexela koji ga je, u padu, pogodio desnim krošeom a potom, na podu, još i zakucao. I baš taj udarac, kojeg sudac nije uspio spriječiti, bio je razlog što je medicinska ekipa Sičaju dugo oporavljala.

Nekorektni Nijemac, koji je još jednom htio udariti onesviještenog Sičaju, na koncu je detroniziranom prvaku ponudio mogućnost uzvrata što je pobijeđenom bila slaba utjeha.

Inače, Ivanov mlađi brat Tomislav je priželjkivao da svoju borbu pobijedi i Antonio Budimir, kako bi se borila njih dvojica, no austrijski Hrvat ipak nije uspio nadjačati odličnog Nišliju Andriju Stankovića koji je zadao više konkretnijih i snažnijih udaraca, dovoljno za pobjedu podijeljenom odlukom sudaca.

Najbolniji krik ispustio je pak Bojan Kosednar "Želva" kojem je zvezdaš Dušan Džakić napravio polugu na laktu (kimura) pa je domaći borac morao tapkati. "Želvi" tako nisu pomogli niti Green Dragonsi, navijači Nogometnog kluba Olimpija, čiji je i sam pripadnik.

- Kad smo mi još piškili u pijesak "Želva" se već borio. To je borac koji se borio i u boksu bez rukavica ali i na turniru "King of the Streets".

A to je natjecanje, praktički, u uličnoj borbi bez pravila u kojoj je znao kadikad i pobijediti no to mu iskustvo protiv Džakića pomoglo nije.

Nažalost, ni Mateju Batiniću status favorita pomogao nije pa je izgubio od slovenskog poluteškaša Jakova Nedoha (do 93 kg). Izdržao je Batinić nevjerojatnu količinu udaraca i tako izmoren nije smogao snage preokrenuti borbu u kojoj je prve tri runde čisto izgubio. Premda poznat po tome da je kondicijski uvijek jako dobro spreman ovaj put u njegovu spremniku energije nije ostalo dovoljno za preokret. No, zato je zacijelo zavrijedio pravo na uzvrat jer ovo je bila daleko najbolja borba večeri i primjer što je istinski ratnik poput Batinića u stanju pretrpjeti.

Tražio je Matej u petoj rundi taj jedan udarac kojim bi sačuvao pojas FNC-ova prvaka no ovo nije bila dobra noć za hrvatske prvake hrvatske promocije koja uživa najveći ugled na prostoru bivše SFRJ ali i šire.