Legendarni srpski borac do Slovenije putovao osam sati: 'Uveli su neke promjene na hrvatskoj granici'

FNC ove subote 11. travnja organizira svoju 29. priredbu. Ona će se održati u slovenskoj Ljubljani u Areni Stožice, a jedna od najiščekivanijih borbi na priredbi je ona između dvije legende regionalnog MMA - Dušana Džakića i domaće uzdanice Bojana 'Želve' Kosednara.

Bit će ovo njihov treći mešusobni ogled, a svaki borac dosad je ostvario po jednu pobjedu. Danas je održana i službena konferencija za medije uoči priredbe, a pažnju medijskih predstavnika najviše je privukao spomenuti dvojac. Džakić je ispričao i kako je njegov put do Slovenije trajao puno duže od očekivanog.

Što sad čeka Dalića i Vatrene? Do SP-a će odigrati još dvije utakmice, evo protiv koga Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Do Slovenije smo putovali osam i pol sati, umjesto predviđenih pet. Moram se požaliti da su uveli neke promjene na srpsko-hrvatskoj granici gdje traže da se ostave otisci prstiju, da se skeniraju zjenice, što ja znam. To jako dugo traje - rekao je pa poslao poruku navijačima:

- Ovo pričam zato što će dosta ljudi iz Srbije doći navijati. Ako ste planirali krenuti šest sati prije priredbe, morate krenuti najmanje osam. Evo, došao sam ovdje izravno s puta pa sam možda malo iscrpljen. Eto, morao sam se na to požaliti - zaključio je srpski borac.