Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAIŠAO NA PROBLEME

Legendarni srpski borac do Slovenije putovao osam sati: 'Uveli su neke promjene na hrvatskoj granici'

Zagreb: U KC Dražen Petrović održan Final Fight Championship 20
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
08.04.2026.
u 17:43

Bit će ovo njihov treći mešusobni ogled, a svaki borac dosad je ostvario po jednu pobjedu

FNC ove subote 11. travnja organizira svoju 29. priredbu. Ona će se održati u slovenskoj Ljubljani u Areni Stožice, a jedna od najiščekivanijih borbi na priredbi je ona između dvije legende regionalnog MMA - Dušana Džakića i domaće uzdanice Bojana 'Želve' Kosednara.

Bit će ovo njihov treći mešusobni ogled, a svaki borac dosad je ostvario po jednu pobjedu. Danas je održana i službena konferencija za medije uoči priredbe, a pažnju medijskih predstavnika najviše je privukao spomenuti dvojac. Džakić je ispričao i kako je njegov put do Slovenije trajao puno duže od očekivanog.

- Do Slovenije smo putovali osam i pol sati, umjesto predviđenih pet. Moram se požaliti da su uveli neke promjene na srpsko-hrvatskoj granici gdje traže da se ostave otisci prstiju, da se skeniraju zjenice, što ja znam. To jako dugo traje - rekao je pa poslao poruku navijačima:

- Ovo pričam zato što će dosta ljudi iz Srbije doći navijati. Ako ste planirali krenuti šest sati prije priredbe, morate krenuti najmanje osam. Evo, došao sam ovdje izravno s puta pa sam možda malo iscrpljen. Eto, morao sam se na to požaliti - zaključio je srpski borac.
Ključne riječi
granica FNC Bojan Kosednar Dušan Džakić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!