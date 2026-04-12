Joseph Parker prozvao Fabija Wardleyja: U revanšu bi ga pobijedio 100 posto

Britanski teškaš Fabio Wardley će 9. svibnja u Manchesteru prvi put braniti WBO-ov naslov svjetskog prvaka protiv Daniela Duboisa.

Borac iz Ipswicha izvanredno se probijao kroz hijerarhiju u kraljevskoj diviziji i sa skromnim amaterskim iskustvom stigao na tron.

U travnju 2017. je postao profesionalac i osvojio je nekoliko titula u teškoj kategoriji, te je samo nizao pobjede, piše Croring.

Svladao je Nicka Webba, Nathana Gormana i Davida Adeleyea prije nego što je u ring ušao s Frazerom Clarkeom i taj je meč završio neodlučeno.

Nekoliko mjeseci kanije dogovorili su revanš u kojem je Wardley bio velo uvjerljiv i tehničkim nokautom u prvoj rundi svladao Clarkea.

Zatim su uslijedile pobjede nokautom nad Justisom Hunijem i bivšim svjetskim prvakom Josephom Parkerom.

Nedugo potom je je naslov privremenog WBO-ovog prvaka zamijenio pravim pojasom nakon što je Oleksandr Usik napustio titulu.

Joseph Parker je u nedavnom intervjuu izjavio kako vjeruje da će u sljedećoj borbi pobijediti Wardleyja budu li se ikada ponovno borili.

– Uoči borbe dogodilo se nekoliko stvari u kojima se nisam baš dobro osjećao. I Justis Huni je protiv Wardleyja napravio sjajan posao, ali je izgubio. Isto kao i ja – kazao je Joseph Parker i dodao:

– No bude li se on ponovno borio protiv Fabija ili ja, obojica ćemo ga pobijediti. Da, 100 posto ćemo pobijediti Wardleyja. Važno je samo da vas ne dohvati…

Parker je nakon poraza u listopadu primio još jedan težak udarac. Naime, Novozelanđanin je pao na doping testu, jer su mu uzorku koji je uzet na dan borbe s Fabijom pronađeni tragovi kokaina. Još čeka nalaze antidopinške komisije (VADA).