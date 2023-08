Gdje gledati Dinamo - Rijeka? Jakirović i Riječani večeras će na Maksimiru poravnati račune

Dinamo i Rijeka večeras od 21:05 na Maksimiru igraju utakmicu šestoga kola HNL-a. Aktualni prvak hrvatske će ugostiti trenutno trećeplasiranu momčad. Ovoga tjedna odnosi klubova narušeni su iznenadnim odlaskom Sergeja Jakirovića, trenera koji je preporodio Rijeku, u Dinamo, svega četiri dana prije utakmice play-offa Konferencijske lige između kvarnerskog kluba i francuskog Lillea. Utakmicu možete gledati od 21:05 na kanalu MAXSport 1.

Momčad, navijači i sam klub su ostali šokirani takvim razvojem događaja. U 14 sati je Dinamo raskinuo ugovor s bivšim trenerom Igorom Bišćanom, a već je do 15 sati Jakirović bio novi trener. "Jakirović me nazvao u 15 minuta nakon sto je objavljeno da je trener Dinama, kada je priopćenje već bilo na njihovim stranicama. Rekao je da je Dinamo velika prilika, naravno da jest, razumijem to, i to je normalno, ali način je nenormalan", rekao je predsjednik Rijeke Damir Mišković.

Do promjene je došlo nakon što je Dinamo izgubio od AEK-a u trećem pretkolu Lige prvaka. Igor Bišćan je prije toga u ovoj sezoni osvojio Superkup pobjedom nad Hajdukom i prošao Astanu u drugome pretkolu Lige prvaka. Međutim, domaći poraz protiv Hajduka u prvom kolu HNL-a, kao i remi s Goricom na Maksimiru zapečatili su njegovu sudbinu po prvom europskom neuspjehu.

Jakirović je iznenadno preuzeo momčad i odmah je doveo do prve pobjede protiv praške Sparte u prvoj utakmici play-offa Europa lige. Dinamo je dobro igrao pod vodstvom dugo priželjkivanoga trenera. Međutim, iz Dinamove momčadi koja je osvojila prvenstvo otišla je većina ključnih igrača. Po pobjedi nad Spartom, Luka Ivanušec se oprostio od plavih i odlazi u Feyenoord. Josip Šutalo je već potpisao za Ajax, a dosadašnji kapetan i prvi vratar, Dominik Livaković, otišao je u istanbulski Fenerbahče. Od udarne četvorke na Maksimiru je još Bruno Petković, no spekulira se da bi se i on mogao pridružiti Nenadu Bjelici u Trabzonsporu.

U svakom će slučaju Rijeka igrati protiv Dinama bez nekoliko ključnih igrača, a da itekako mogu protiv vrlo kvalitetnih momčadi pokazali su izvrsnom igrom protiv Lillea. Premda je utakmica završila porazom 2:1, Rijeka ima priliku poboljšati rezultat kod kuće, a ne treba smetnuti s uma da je francuska momčad gotovo deset puta skuplja i da su 2021. osvojili naslov prvaka Francuske. Rijeka će u ovoj utakmici biti dodatno pojačana Željkom Sopićem, donedavnim trenerom Gorice, koji večeras debitira na njihovoj klupi.

Jedan od glavnih riječkih golgetera ove sezone, Marco Pašalić, komentirao je upravo susret s Dinamom i ogled protiv bivšeg trenera i miljenika Armade, sada glavnog "nepoželjnika" Rijeke. "Bit će to muška utakmica, intenzivna. Bit ćemo još motiviraniji nakon svega što se događalo proteklog tjedna. Dat ćemo sve od sebe, čujem da dolazi puno navijača i to će nam svima biti poticaj", rekao je Pašalić koji je ove godine stigao iz Borussije Dortmund.

