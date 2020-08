Gdje će Messi nastaviti karijeru? Evo tko je favorit za njegovo dovođenje

Nogometni svijet se tijekom gotovo cijelog 21. stoljeća pitao postoji li ikakva mogućnost da će do ovog dana doći i, evo ga, došao je. Prvi put nije riječ o glasinama, nego o stvarnoj informaciji – Lionel Messi je, potvrdila je i Barcelona, na izlaznim vratima Blaugrane! Zaboravite na neuobičajenu sezonu koja je završila krajem kolovoza, zaboravite na prekidanje natjecanja zbog pandemije, zaboravite na prazne tribine i montirane zvukove navijača, zaboravite na nevjerojatno uskrsnuće Bayerna pod Hansijem Flickom, ovo je najveća nogometna priča godine, ako ne i u posljednjih nekoliko godina.

Jedan od najboljih nogometaša u povijesti sporta više nije mogao trpjeti krajnje amatersko vođenje i funkcioniranje kluba koje ih je u posljednje tri sezone dovelo do tri ogromne sramote u Ligi prvaka (Roma, Liverpool, Bayern) te, još važnije, do toga da ove sezone ostanu bez trofeja prvi put u dvanaest godina. Dobro je poznata činjenica Messijeve netrpeljivosti s predsjednikom kluba Josepom Marijom Bartomeuom, koji je, pazite, samo tri dana prije ovog izjavio da je Messi na popisu “nedodirljivih” te da sigurno neće nikamo iz kluba, što je, moguće je, i razljutilo 33-godišnjeg Argentinca koji je sve više i više poznat kao čovjek koji ima jako velike probleme s autoritetima. U biti, on zahtijeva biti jedan od glavnih autoriteta.

Još jedna kap koja je prelila čašu riječi su novog trenera Barcelone Ronalda Koemana koji je Messiju jasno dao do znanja da će morati biti dio sustava kao i svaki drugi igrač, bez taktičkih privilegija koje je imao tijekom gotovo cijele svoje karijere na Camp Nouu. A Messi, čije nogometne vještine nisu upitne, puno je sebičniji čovjek što se tiče planova, kadriranja i strukture kluba nego što možemo vidjeti na terenu. Koliko god je donio dobroga Barceloni i Argentini svojim igrama, gotovo pa isto toliko je donio i lošeg jer je zbog filozofije podređenosti njemu propalo na desetke izrazito kvalitetnih nogometnih karijera, a taj princip je i koštao njegovu momčad i reprezentaciju mnogih trofeja. Jednostavno, postao je veći od kluba, a to si tako veliki nogometni klub nije smio dopustiti.

PSG i Inter čekaju svoju šansu

No navijačima će u očima, naravno, biti isključivo one čarolije i čuda koje Messi radi na terenu. Tako su se Barçini navijači u utorak navečer, potom i u srijedu okupili u velikom prosvjedu ispred kultnog stadiona svog kluba i tražili otkaz predsjednika Bartomeua, vjerujući da je to način da se zadrži Messija u klubu. Navijači sebi tako pokušavaju opravdati Messijev faks koji je poslao upravi kluba te žele vjerovati da još ima nade za ostanak. U ovoj situaciji, međutim, čini se da Messi više jednostavno ne želi biti u jedinom klubu u kojem je nastupao u svojoj seniorskoj karijeri te klubu u koji je 2001. stigao kao dječak.

A sad ono najvažnije pitanje: kako s logističke i pravne strane Messi može izvesti odlazak iz Barcelone? Naime, kad je 2017. potpisao produljenje ugovora, stavljena je klauzula koja glasi da na kraju sezone 2019./20. ima pravo napustiti klub bez odštete ako mu se ne bude sviđalo funkcioniranje kluba. I tu dolazi do velike zavrzlame – ta klauzula istekla je 10. lipnja, ali budući da je riječ o ludoj “koronasezoni”, pisac Messijeve biografije Guillem Balague tvrdi da se taj datum podrazumijevao kao kraj sezone više nego kao striktan datum. Uzevši u obzir da je sezona službeno završila prije koji dan, Balague vjeruje da se Messi može pozvati na tu činjenicu. Ako pozivanje na tu činjenicu ne prođe uspješno, Messi će moći iz kluba jedino ako netko odluči isplatiti 700 milijuna eura odštetne klauzule ili će pak morati pričekati do kraja iduće sezone.

Već postoji jedan istaknuti favorit za Messijevu iduću destinaciju, a to je, naravno, Manchester City koji zadovoljava sve zahtjevne uvjete Messijeva dolaska. Jedni su od rijetkih koji imaju sredstava za Messijevu plaću, no, još važnije, u klubu je Pep Guardiola koji savršeno poznaje i razumije Messija. Dapače, Leo je pod Pepom igrao najbolji nogomet svoje karijere te dobro upućeni novinari poput Fabrizija Romana i Marcela Bechlera pišu da je i Argentinac izdvojio Etihad kao glavnu opciju te da je već nazvao Pepa. Ostali spominjani kandidati su Paris Saint-Germain, Inter Milan i Inter Miami, no nijedan od tih klubova ne zadovoljava širinu uvjeta kao klub sa sjevera Engleske.

U Barceloni se još uvijek nadaju

Bez obzira na sve političke zavrzlame i upitno ponašanje izvan terena te na klupskim sastancima, Messi je neupitno najbolji igrač u povijesti kluba i Barcelona će sad morati ući u totalni remont i ponovno građenje konkurentne momčadi jer će ovakvog igrača, realno, biti nemoguće nadoknaditi. Za njegove sve klupske rekorde nemamo mjesta, ali trebamo se podsjetiti na one najvažnije: najtrofejniji igrač (34), najviše trofeja u Primeri (10), najbolji strijelac (634), najviše golova u jednoj godini (91). A kao igrač Barcelone osvojio je čak šest Zlatnih lopti, nagrada za najboljeg igrača svijeta. Nikad više takav igrač neće zaigrati u plavo-crvenom dresu. Ne samo zbog igračkih kvaliteta već i zbog procjene da je godišnje Barceloni kroz prodaju dresova, marketing i imidž donosio 150-200 milijuna eura. A sada će sigurno pasti i vrijednost kluba, koja prema Forbesu sada iznosi 4,02 milijarde eura.

Čelnici Barcelone, odnosno sportski direktor Ramon Planes jučer je rekao da pokušavaju zadržati Messija, no njegove riječi baš i ne daju nadu navijačima.

– Ma kakve klauzule. Mi radimo na tome da Messija uvjerimo da promijeni odluku zato što bi to ljudski i sportski bilo najbolje i za Messija i za Barcelonu.