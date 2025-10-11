Gauff dominatno do finala: Traži 11. naslov u karijeri

Amerikanka Coco Gauff plasirala se u finale WTA teniskog turnira u Wuhau nakon što je u polufinalu pobijedila Talijanku Jasmine Paolini sa 6-4, 6-3.

Za 21-godišnju Amerikanku, trenutačno treću tenisačicu svijeta, to je treće WTA 1000 finale ove godine nakon Rima i Madrida u kojima je upisala poraze.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ujedno bit će to njezino 14. WTA finale u karijeri u kojem će loviti 11. naslov.

"Jako sam zadovoljna kako sam danas igrala. Bilo je teško, posebno igrajući na servisu. Ali učinila sam što sam trebala da prođem dalje," rekla je Gauff.

VEZANI ČLANCI:

U finalu će igrati proitv Bjeloruskinje Arine Sabalenke ili Amerikanke Jessice Pegule.

"Sabalenka i Pegula su sjajne igračice. Gubila sam od obje. Ali sveukupno, usredotočit ću se samo na svoju stranu terena i pokušati kontrolirati stvari koje mogu kontrolirati," dodala je.