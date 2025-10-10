Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Tenis

Mikrut nastavio pobjednički, Lukas prošla u polufinale

Autor
Damir Mrvec
10.10.2025.
u 21:12

Luka je do svog jedinog breaka u meču stigao u trećem gemu odlučujućeg seta što mu je na kraju bilo dovoljno za prvi uspjeh u njihovom drugom međusobnom susretu

Nastavlja se veliki niz Luke Mikruta započet prošlog tjedna u portugalskoj Bragi, 21-godišnji Splićanin u petak je stigao do osme uzastopne pobjede nakon što je u četvrtfinalu preokretom slavio nad Christophom Negrituom (Njemačka), 318. tenisačem na ATP listi – 4:6, 7:6(4), 6:4.

Luka je do svog jedinog breaka u meču stigao u trećem gemu odlučujućeg seta što mu je na kraju bilo dovoljno za prvi uspjeh u njihovom drugom međusobnom susretu.

Naš je igrač meč završio s učinkom od sedam aseva uz 61 posto prvog servisa, a iskoristio je jednu od šest break-lopti. Plasmanom u polufinale osigurao je novi renking karijere, trenutačno drži 167. poziciju na ATP listi.

Subotnji suparnik bit će mu pobjednik susreta Taberner – Trungelliti.

Tena Lukas prošla je u petak u polufinale ITF World Tennis Toura u talijanskoj Santa Margheriti di Puli nagradnog fonda 30.000 dolara, našoj je igračici nakon 19 minuta igre kod vodstva do 3:0 u prvom setu četvrtfinalni dvoboj zbog ozljede predala Francuskinja Emma Lene (702. na WTA listi).

Tena će za plasman u finale igrati protiv 3. nositeljice, Njemice Katharine Hobgarski, 306. tenisačice svijeta.

Ključne riječi
WTA turnir ATP Challenger Tena Lukas Luka Mikrut tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još