Mikrut nastavio pobjednički, Lukas prošla u polufinale

Nastavlja se veliki niz Luke Mikruta započet prošlog tjedna u portugalskoj Bragi, 21-godišnji Splićanin u petak je stigao do osme uzastopne pobjede nakon što je u četvrtfinalu preokretom slavio nad Christophom Negrituom (Njemačka), 318. tenisačem na ATP listi – 4:6, 7:6(4), 6:4.

Luka je do svog jedinog breaka u meču stigao u trećem gemu odlučujućeg seta što mu je na kraju bilo dovoljno za prvi uspjeh u njihovom drugom međusobnom susretu.

Naš je igrač meč završio s učinkom od sedam aseva uz 61 posto prvog servisa, a iskoristio je jednu od šest break-lopti. Plasmanom u polufinale osigurao je novi renking karijere, trenutačno drži 167. poziciju na ATP listi.

Subotnji suparnik bit će mu pobjednik susreta Taberner – Trungelliti.

Tena Lukas prošla je u petak u polufinale ITF World Tennis Toura u talijanskoj Santa Margheriti di Puli nagradnog fonda 30.000 dolara, našoj je igračici nakon 19 minuta igre kod vodstva do 3:0 u prvom setu četvrtfinalni dvoboj zbog ozljede predala Francuskinja Emma Lene (702. na WTA listi).

Tena će za plasman u finale igrati protiv 3. nositeljice, Njemice Katharine Hobgarski, 306. tenisačice svijeta.