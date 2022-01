Francuz na čelu naše reprezentacije: Sviđa mi se jedna stvar kod Hrvata, odmah sam to prepoznao

Kao i na klupi hrvatske ženske odbojkaške reprezentacije, i na klupi odbojkaša došlo je do promjene izbornika. Talijana Emanuelea Zaninija naslijedio je 45-godišnji Francuz Cédric Énard, koji je do prošle godine bio izbornik Estonije, s kojom je lani osvojio broncu u Zlatnoj skupini Europske lige.

Cédric Énard poznato je europsko trenersko ime, od 2018. godine bio je na klupi Berlina s kojim je prošle sezone osvojio njemačko prvenstvo i Superkup, a u riznici ima još i njemački Kup te dva Superkupa. U sezoni 2017./2018. odveo je francuski Tours do naslova francuskog prvaka, a dvije godine bio je i pomoćni trener u francuskoj reprezentaciji.

– Poznajem dobro hrvatske odbojkaše, posebice Tomislava Ćoškovića jer je igrao u Francuskoj i iznimno sam sretan što ćemo surađivati, on će mi biti pomoćni trener. Imao sam iskustva s hrvatskim odbojkašima u Francuskoj gdje sam upoznao Igora Juričića, Ratka Perisa, Šimu Vulina…

- Roko Sikirić ostavio je velikog traga u Berlinu, klubu koji sada treniram. Dugo sam surađivao i Mladenom Kašićem, odbojkaškim trenerom koji je igrao u Poitiersu, mom rodnom gradu gdje sam počeo svoju odbojkašku karijeru, a Mladen mi je tu puno pomogao.

Što hrvatski navijači mogu očekivati od reprezentacije pod vašim vodstvom?

– Ono što kod hrvatske momčadi volim je borbenost. Od malih nogu sam u odbojci i uvijek me karakterizirala borbenost, stoga sam to prvo prepoznao kod hrvatske momčadi. Sviđa mi se što su uz to i ambiciozni i daju sve od sebe na terenu kako bi ostvarili pobjedu. Glavni je cilj plasman na Europsko prvenstvo – zaključio je Énard.