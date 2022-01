"Otišla sam jer nisam imala minutažu, naš izbornik i trener Santarelli nevoljko me pustio"

Hrvatska odbojkaška reprezentativka Božana Butigan, 190 centimetara visoka 21-godišnja srednja blokerica, više nije članica donedavno najboljeg odbojkaškog kluba na svijetu Imoco Volley Conegliana. Naime, nedavno je Imoco krunu najboljeg svjetskog kluba predao turskom Vakifbanku, na klupskom SP-u, a i Božana otprije nekoliko dana više nije stanovnica Conegliana. Nakon što je ove polusezone s Coneglianom već osvojila talijanski Superkup i Kup, preselila se u 300-tinjak kilometara udaljeni Bergamo potpisavši u polusezoni za Volley Bergamo 1991.

– Tek sam nekoliko dana u Bergamu, no ovo što sam do sada vidjela i doživjela jako mi se svidjelo. Još sam uzbuđena zbog promjene sredine, no mislim da je to bila dobra odluka i da nisam pogriješila. U Coneglianu sam bila sezonu i pol, puno sam naučila, jer ipak je to najbolji talijanski klub, s najboljim igračicama i trenerom, no vrijeme je bilo da probam ići svojim putem. U ovoj polusezoni nisam dobivala puno prilike za igranje i to mi je smetalo. Razgovarala sam o tome i s trenerom, ujedno i našim izbornikom Danieleom Santarellijem, ali ni on mi nije mogao garantirati minutažu. U početku su me htjeli zadržati, no kada su vidjeli da sam odlučna u svojoj nakani, više nije bilo problema. I Danieleu je bilo žao, ipak već tri i pol godine radim s njim, no shvatio je moje ambicije – istaknula je Božana.

Bergamo je svakako manje zahtjevna sredina, ne igra europska natjecanja…

– Kao i u ostalim talijanskim klubovima, puno je tu strankinja, konkretno, na mojoj poziciji srednje blokerice sve smo strankinje, nas četiri. Jedna je iz Njemačke (Scholzel), druga iz Kanade (Ogoms), treća iz Finske (Ohman) i ja iz Hrvatske. Nadam se da ću se nametnuti za svoju minutažu, spremna sam na novo dokazivanje, jer nitko ovdje u Italiji ne može unaprijed garantirati minutažu – istaknula je Božana.