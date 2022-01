Francuz Enard naslijedio Talijana Zaninija na klupi hrvatske odbojkaške reprezentacije

Hrvatska muška odbojkaška reprezentacija ima novog izbornika, a 45-godišnji Francuz Cedric Enard naslijedio je Talijana Emanuelea Zaninija, objavio je Hrvatski odbojkaški savez.

Enard je do prošle godine bio izbornik Estonije, s kojom je lani osvojio broncu u Zlatnoj skupini Europske lige.

Enard je poznato europsko trenersko ime, od 2018. godine na klupi je Berlina s kojim je prošle sezone osvojio njemačko prvenstvo i Superkup, a u riznici ima još i njemački Kup te dva Superkupa. U sezoni 2017./2018. odveo je francuski Tours do naslova francuskog prvaka, a dvije godine bio je i pomoćni trener u francuskoj reprezentacije.

“Smatram se još uvijek mladim i ambicioznim trenerom i imam jaku želju za novim izazovima, pa sam bio u potrazi za momčadi s kojom ću ostvariti svoje želje. Hrvatski sport posljednjih godina jako raste. Impresioniran sam vašim sportskim uspjesima. Stoga je moja želja za vođenjem hrvatske muške odbojkaške reprezentacije porasla, budući da su hrvatski sportaši vrlo ambiciozni, predani i imaju sportski način razmišljanja, izjavio je novi izbornik.

Novi je izbornik dobro proučio hrvatsku reprezentaciju.

“Ono što kod hrvatske momčadi volim je borbenost. Od malih nogu sam u odbojci i uvijek me karakterizirala borbenost stoga sam to prvo prepoznao kod hrvatske momčadi. Sviđa mi se što su uz to i ambiciozni i daju sve od sebe na terenu kako bi ostvarili pobjedu. Servis i prijem su najveći elementi moderne odbojke. Polažem velike nade i praksu u servis jer smatram da je to najvažniji element. Kao francuski trener, gajim taj francuski stil igranja kojeg karakterizira prvi dodir s loptom, da s njime budemo što učinkovitiji. Uz to važna mi je i dobra obrana te prijem servisa. To je nešto što je čak u statistici nevidljivo, no ja smatram kako su ti elementi vrlo značajni. Oduvijek sam bio trener koji pomaže mladim igračima da se što bolje implementiraju. Imamo kapetana Zhukouskog koji je vrlo iskusan igrač i koji trenutno jako dobro igra u Rusiji, ali i puno mladih talentiranih igrača koji su budućnost reprezentacije. Potrebno je iskustvo na određenim pozicijama, a to se gradi vremenom.”

Glavni cilj novog izbornika je Europsko prvenstvo.

"Imamo kvalifikacije u kolovozu i bit će vrlo važno biti dio EP slijedeće godine. To je vrlo važan korak u našem procesu. Ovo ljeto igrat ćemo i Zlatnu skupinu Europske lige, a Final Four je u Hrvatskoj. Cilj nam je doći do finala te također ostvariti što veći uspjeh na Mediteranskim igrama. Ta natjecanja osnažit će momčad a i važna su za mlađe igrače koji će steći potrebno iskustvo” - rekao je na kraju novi hrvatski izbornik dodavši: “Nikada prije nisam bio u Hrvatskoj i jedva čekam započeti posao u novoj zemlji o kojoj sam čuo samo najbolje stvari.”