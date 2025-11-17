Francuski stručnjak vodi otočku državu prema SP-u iako nikada nije tamo kročio: Preopasno je

Nogometaši Haitija imaju dobre šanse osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo u noći utorak na srijedu, ali situacija u toj karipskoj zemlji razorenoj sukobima je takva da izbornik te reprezentacije zapravo nikada nije bio u Haitiju.

Naoružane bande preuzele su kontrolu nad gotovo cijelim glavnim gradom Haitija, Port-au-Princeom, u sukobu koji je prisilio oko 1.3 milijuna ljudi da napuste svoje domove i potaknuo glad na razini gladi. Putnici se upozoravaju da ne posjećuju naciju od 12 milijuna stanovnika zbog rizika od otmica, zločina, terorističkih aktivnosti i građanskih nemira, kaže američki State Department.

Torcida i Armada u istom duhu: Pogledajte kako navijači odaju počast žrtvi Vukovara Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sve to znači da 52-godišnji francuski izbornik Haitija, Sébastien Migne, nikada nije kročio tamo otkako je imenovan prije 18 mjeseci.

"Nemoguće je jer je preopasno. Obično živim u zemljama u kojima radim, ali ovdje ne mogu. Nema više međunarodnih letova koji tamo slijeću“, rekao je za časopis France Football. Migne se oslanjao na informacije o lokalnim igračima od dužnosnika haićanskog nogometnog saveza putem telefona.

"Dali su mi informacije, a ja sam daljinski upravljao momčadi.“

No, također je naporno radio kako bi momčadi dodao igrače haićanskih korijena izvana. Uvjerio je bivšeg francuskog reprezentativca do 21 godine Jean-Ricnera Bellegardea, krilnog napadača Josuéa Casimira iz AJ Auxerrea i bivšeg belgijskog stopera Hannesa Delcroixa da nastupaju za tu karipsku zemlju. Svi su igrali u ključnoj pobjedi od 1-0 nad Kostarikom prošlog četvrtka u njihovoj pretposljednjoj kvalifikacijskoj utakmici za Concacaf.

"Osjećam se kao da predstavljam svoju obitelj“, rekao je Bellegarde za web stranicu svog kluba Wolverhampton Wanderers."To je mala zemlja, ali sada imamo priliku igrati na Svjetskom prvenstvu, pa mi obitelj kaže da je dobar trenutak za igranje za Haiti i mislim da je to velika prilika za mene.“

Migne se nada da će nagovoriti napadača Sunderlanda Wilsona Isidora, ali igrač je još uvijek neodlučan.

„Želio bih si postaviti cilj odlaska na Svjetsko prvenstvo, to će uvijek ostati san“, rekao je Isidor za francuski sportski dnevnik L’Equipe.„Imam dvije opcije: Francuska i Haiti. Haiti me već kontaktirao, ali još nisam donio odluku. Trenutno sam usredotočen na svoj klub. U francuskoj reprezentaciji poznajem dečke, igrao sam s njima i protiv njih.“

Haićanska reprezentacija sada je sva u inozemstvu, ali i dalje imaju hendikep da moraju igrati svoje domaće utakmice na neutralnim terenima. Kao bazu koriste Curaçao, a tamo će u utorak ugostiti Nikaragvu, gdje moraju pobijediti.

Haiti će se kvalificirati za Svjetsko prvenstvo prvi put od 1974. ako Kostarika pobijedi Honduras u isto vrijeme. Honduras vodi u skupini C po gol-razlici boljoj od Haitija, a obje reprezentacije imaju osam bodova, dva više od Kostarike.Nikaragva je već ispala.

Migne, koji je bio pomoćni izbornik Kameruna na prošlom Svjetskom prvenstvu u Katru, često je hvalio stav svojih igrača unatoč teškoćama u zemlji.Njegov kapetan, veteran vratar Johny Placide, rekao je da bi kvalifikacije mogle omogućiti Haićanima koji se bore s problemima novu perspektivu.

"To bi bio ogroman izvor ponosa za cijelu naciju - ne samo za nas igrače", rekao je za FIFA.com u ponedjeljak."Za mlade ljude to bi bio primjer, nova perspektiva. Iskreno, ne bih znao kako to opisati, jer još nismo tamo i ne želim preuranjeno ići.Trenutno je teško ne znati hoćemo li uspjeti, ali znamo da smo samo korak udaljeni. Moramo ostati mirni i ne žaliti ni za čim."